¿Retirar la transferencia de Jay Idzes, el capitán del equipo nacional indonesio acordó contratar con Torino hasta 2029?

Turín, Viva – Capitán y un defensor central Equipo nacional indonesio Jay idzes Según se informa, he acordado un contrato privado que dura hasta 2029 con el club italiano de la Serie A, Torino.

El periodista especialista en transferencia italiano Nicolo Schira a través de su cuenta oficial de X @Nicoschira informó el jueves que Idzes dijo que recibió un salario de un millón de euros por año.

Torino ahora está negociando con el club del propietario del club, VeneziaPara completar la transferencia con un valor de ocho a nueve millones de euros más una bonificación.

Además de Torino, otros dos clubes de la Serie A, Sassuolo y Génova, también estaban interesados en el defensor holandés. Pero hasta ahora, Torino está en la posición de liderazgo en la caza.

El jugador que tiene una sangre indonesia llamada Jay Noah Idzes nació en Mierlo, Países Bajos, el 2 de junio de 2000. Comenzó una carrera profesional con el FC Eindhoven, luego se unió a las águilas de Reh. Y desde 2023 fortaleció a Venezia en la segunda casta de la Liga Italia (Serie B).

Jay Idzes, Indonesia vs China en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

En su temporada de debut con Venezia, Idzes ayudó al equipo a ganar el ascenso a la Serie A a través del camino de play-off. Más tarde grabó la historia como el primer jugador indonesio en aparecer y anotó en la Serie A, incluso cuando se enfrentó a la Juventus.

Después de su hábil actuación, Idzes fue nombrado capitán del equipo por el entrenador de Eusebio Di Francesco al comienzo de la temporada 2024/2025.

Jay Idzes se convirtió oficialmente en ciudadano indonesio a fines de 2023. Hizo su debut con el equipo nacional senior en marzo de 2024 y luego fue confiable para ser el capitán en los clasificatorios de la Zona Asiática de 2026.

Si las negociaciones entre Torino y Venezia llegan a un acuerdo, Jay Idzes será el primer jugador indonesio en fortalecer oficialmente el club de la Serie A desde el comienzo de la temporada. Esta transferencia también será una de las transferencias más valiosas de jugadores indonesios en la historia del fútbol nacional. (Hormiga)