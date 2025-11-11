‘Masked Singer’, ‘Fear Factor’ y más fechas de estreno de Fox Winter 2026

Fox ha revelado su calendario de invierno, fijando fechas de estreno para nuevas series como “Memory of a Killer”, protagonizada por Patrick Dempsey y Michael Imperioli, y el reinicio de “” presentado por Johnny Knoxville.factor miedo”, que se tituló “Fear Factor: House of Fear”.

El nuevo drama médico “Best Medicine” se estrenará el 6 de enero, seguido de un nuevo episodio de “Doc”. La comedia protagonizada por Dennis Leary “Going Dutch” regresa para su segunda temporada el 15 de enero.

Favoritos de los fans como “El cantante enmascarado” y “Next Level Chef” regresarán en enero, mientras que clásicos animados como “Family Guy” y “American Dad!” Vuelven en febrero. El 15 de febrero, “Los Simpson” transmitirá su episodio especial número 800.

Vea la programación completa de invierno de Fox a continuación.

Jueves 1 de enero

8:00-9:00 PM “Hell’s Kitchen” (Nuevo episodio)

Lunes 5 de enero

8:00-9:00 PM “Celebridad nombra esa melodía” (final de temporada)

Martes 6 de enero

8:00-9:00 PM “Mejor Medicina” (Estreno de la Serie)

9:00-10:00 PM “Doc” (Estreno de invierno)

Miércoles 7 de enero

8:00-10:00 PM “The Masked Singer” (Estreno especial de dos horas de la temporada 14)

Miércoles 14 de enero

8:00-9:00 PM “El Cantante Enmascarado” (Estreno del Periodo Horario)

9:00-10:00 PM “Fear Factor: House of Fear” (Estreno de la serie)

Jueves 15 de enero

8:00-9:00 PM “Hell’s Kitchen” (Nuevo episodio)

9:00-9:30 PM “Control de animales” (Estreno de la temporada 4)

9:30-10:00 PM “Going Dutch” (Estreno de la temporada 2)

Jueves 22 de enero

8:00-9:00 p. m. «Hell’s Kitchen» (final de la temporada 24)

9:00-9:30 PM “Control Animal” (Nuevo Episodio)

9:30-10:00 PM “Going Dutch” (nuevo episodio)

Lunes 26 de enero

8:00-9:00 PM “Extraído” (Estreno de la temporada 2)

9:00-10:00 PM “Memoria de un Asesino” (Estreno de la Serie)

Jueves 29 de enero

8:00-9:00 p. m. «Chef del siguiente nivel» (estreno de la temporada 5)

9:00-9:30 PM “Control Animal” (Nuevo Episodio)

9:30-10:00 PM “Going Dutch” (nuevo episodio)

Viernes (en curso)

8:00 p. m.-CC ET / 5:00 p. m.-CC PT “Viernes de Fox Sports”

Sábados (en curso)

8:00 p.m.-CC ET / 5:00 p.m.-CC PT “Fox Sports Saturday”

Domingo 15 de febrero

8:00-8:30 PM “Los Simpson” (Especial 800º Episodio)

8:30-9:00 PM “Los Simpson” (Nuevo episodio, final de temporada)

9:00-9:30 PM “Universal Basic Guys” (Nuevo episodio)

9:30-10:00 p. m. “Padre de familia” (estreno de la temporada 24, episodio 450)

Domingo 22 de febrero

8:00-8:30 PM “Padre de familia” (Estreno del período de tiempo)

8:30-9:00 PM “Universal Basic Guys” (Nuevo episodio)

9:00-9:30 PM “¡Papá americano!” (Estreno de la temporada 20)

9:30-10:00 PM “Padre de familia” (nuevo episodio)

Domingos 22, 29 de marzo y 5 de abril (Domingo de Pascua)

8:00-10:00 PM “Los Fieles” (Nueva Serie de Eventos)