El ex-Man United ahora está fracasando en comparación con Cristiano Ronaldo después de Ruben Amorim

Antony luchó por estar a la altura de su alto precio durante su estancia en el Manchester United, pero desde entonces encontró una nueva vida en el Real Betis después de un movimiento permanente en el verano.

Antonio es comparado con Cristiano Ronaldo (Imagen: Tim Clayton, Getty Images)

El ex fracaso del Manchester United, Antony, ha sido comparado con Cristiano Ronaldo por uno de sus colegas del Real Betis tras su resurgimiento fuera de la Premier League.

El extremo brasileño consiguió un traslado permanente al equipo español este verano después de una impresionante cesión, y el United optó por recuperar £22 millones por el exjugador del Ajax, lo que representa una pérdida sustancial de los £88 millones que invirtieron inicialmente. Antony marcó sólo doce goles en 96 partidos en Old Trafford.

Sin embargo, ha logrado revivir su carrera en Sevilla, hasta el punto de que el central del Real Betis, Marc Bartra, ha establecido paralelismos entre el extremo y leyendas como Cristiano Ronaldo y Neymar.

En declaraciones a Mundobetis, Bartra señaló: «Es un estilo de fútbol que le sienta muy bien, por eso volvemos a ver al Antony real, incluso a un Antony mejorado. El primer día que hablé con él ya vi su mentalidad, con esa calidad y ese talento brasileño».

«Siempre digo que es una mezcla entre Neymar y Cristiano. Tiene la misma mentalidad que Cristiano, siempre busca más y está muy concentrado en el juego.

Antony está en mucha mejor forma en España (Imagen: Imágenes de Sócrates, Getty Images)

Antony habló recientemente sobre su paso por el Man United y acusó de «falta de respeto» a los Red Devils.

Según informó ESPN Brasil, dijo: “Mira, no soy el tipo de persona que se involucra en controversias, que insulta a la gente, de hecho, no mencionaré el nombre de nadie aquí.

“Pero creo que hubo un poco de falta de respeto, incluso un poco de mala educación, porque nadie te dio los buenos días ni las buenas tardes.

‘Ni siquiera eso. De todos modos, eso es cosa del pasado, no le daré mucha importancia a estas cosas. Ahora que estoy aquí, en el Betis, vivo aquí, eso es lo más importante para mí».

Cuando se le preguntó sobre sus dificultades en el United, Antony continuó: «Soy un hombre que acepta mis responsabilidades. Creo que las cosas fuera del campo me han influido mucho en mis actuaciones».

«Conozco mi potencial, conozco mis cualidades, por algo he jugado un Mundial, por algo he vuelto a la selección.

«También asumo la responsabilidad de que no funcione porque no rindo como quería. Pero siempre trato de ver el lado positivo de las cosas. Pasar por todo el proceso, esta vez en el United, fue necesario para verme a mí mismo».

El jugador de 25 años ha disputado 37 partidos con el Betis desde que se mudó a España, anotando 15 goles, superando su cifra de goles de todos los tiempos durante su estancia en Old Trafford.

