Demandando en secreto el divorcio de su marido caucásico después de 17 años, ¿quién es Marissa Anita y cuál es su historia de amor?

Jacarta – Noticias impactantes provienen de actrices y periodistas. marisa anita. Detrás de su imagen de mantener siempre la privacidad, Marissa aparentemente ha presentado una demanda divorciado contra su marido, Andrew Trigg, ante el Tribunal Central de Yakarta. Los documentos de registro están registrados desde el 12 de noviembre de 2025.

Marissa Anita y Andrew Trigg se casaron el 23 de agosto de 2008. Hasta ahora, la pareja rara vez ha estado en el ojo público y a menudo mantiene su vida doméstica en privado. Incluso la información sobre el país de origen de Andrew (Australia o Inglaterra) sigue siendo confusa. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Esta decisión de divorcio se produjo después de un largo viaje en su relación, incluida la historia de Marissa, que una vez reveló que a ella y a su esposo les tomó 14 años sentirse listos para tener hijos. Esta afirmación generó pros y contras en las redes sociales.



Marissa Anita y Andrew Trigg.

Viaje profesional: de reportera a actriz ganadora del premio Maya

Nacida en Surabaya el 29 de marzo de 1983, Marissa Anita creció como una figura polifacética. Su formación educativa comenzó con una Licenciatura en Educación Inglesa de la Universidad Atma Jaya y luego continuó con una Maestría en Práctica de Medios de la Universidad de Sydney.

Su carrera comenzó en 2008 cuando era reportero de campo para Metro TV. Cinco años después, se le confió la presentación del programa «Indonesia Morning Show».

Sin embargo, el mundo de la actuación ya había atraído a Marissa desde 2005, cuando se unió a la comunidad teatral de The Jakarta Players. Su interés por la actuación la llevó a debutar en la película Good Morning, Evening (2014), que inmediatamente le valió la Copa Maya como Mejor Actriz Revelación.

Hasta 2025, Marissa ha protagonizado 19 largometrajes, 3 cortometrajes, 4 series web y 5 programas de televisión. Su premio en el Festival de Cine de Indonesia de 2021 a través de Ali & Ratu Ratu Queens confirma su posición como una de las mejores actrices de su generación.

Historia romántica: encuentro a través del teatro, despedida después de 17 años

Se dice que Marissa y Andrew se conocieron en un trabajo en el teatro. El propio Andrew tiene experiencia cinematográfica, según información de perfil en línea. Estudió en la Universidad de Warwick y en la Sydney Film School, y trabajó como fundador y director en PT Solutionworks desde 2009.