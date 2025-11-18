Bowen Yang dice no a ‘Wicked 3’ en el estreno de ‘For Good’

Bowen Yang cree que la serie “Wicked” ha llegado al final de su camino de ladrillos amarillos. Cuando se le preguntó al actor de “Wicked” y estrella de “Saturday Night Live” sobre la posibilidad de que se diera luz verde a una tercera película de “Wicked”, Yang ofreció una respuesta que parecía satisfecho con cómo “Malvado: para siempre” deja las cosas fuera.

«Creo que lo dejamos aquí», dijo Yang. Variedades Marc Malkin durante Variedad On the Carpet Live presentado por Lexus, antes de seguir el juego con la perspectiva de un spin-off. “Voy a presentar una historia de ‘Rosencrantz y Guildenstern están muertos’ con mis personajes y los de Bronwyn James. [Pfannee and ShenShen].”

“Wicked: For Good”, la continuación de “Wicked” del año pasado, adapta el segundo (y último) acto del musical de Broadway. Por ahora no hay expectativas para una tercera película del universo “Wicked”, ya que la historia de la duología termina donde termina la del espectáculo. El director de la serie, Jon M. Chu, dio su propia respuesta tentativa cuando se le preguntó sobre el potencial de una tercera película de “Wicked”.

«¿De qué se trata?» Dijo Chu. «Sabes, hay muchas ideas dando vueltas en este momento… Ya veremos. Disfrutemos este viaje primero».

Yang también expresó su entusiasmo por el hecho de que su coprotagonista de “Wicked”, Ariana Grande, regrese a “Saturday Night Live” como presentadora en diciembre, con Cher a bordo como invitada musical.

«No puedo esperar. Me alegra mucho que tengamos su presencia allí», dijo Yang sobre Cher, llamándola la «anfitriona de sus sueños». «Ariana definitivamente tiene una buena impresión de Cher. Tuvimos la ‘Reunión de Christopher Walken’. [sketch] donde todos tienen una impresión de Cher. Voy a organizar una ‘Reunión de la Familia Cher’ para Navidad. Todo el mundo tiene una impresión de Cher”.

Aunque Cynthia Erivo y Grande estuvieron en la alfombra para el estreno en Nueva York, ninguna estuvo disponible para entrevistas. Los representantes de Universal se comunicaron con los medios el lunes por la mañana para informarles que Erivo no «se sentía bien y había perdido la voz». Grande se saltó entrevistas en solidaridad con su coprotagonista.

Junto con Erivo y Grande, los coprotagonistas de “Wicked” Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Colman Domingo, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum asistieron al estreno en Nueva York.

“Wicked: For Good” se estrena en cines el viernes.