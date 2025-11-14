El delantero soñado del Man United tras el plan de traspaso de Karim Adeyemi y la decisión de Ruben Amorim

Al Manchester United se le ha relacionado con un movimiento por la estrella del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi

Karim Adeyemi ha sido vinculado con un traslado al Manchester United (Imagen: Stuart Franklin/Getty Images)

Si hay que creer en los últimos informes, el Manchester United podría estar a punto de incorporar un nuevo jugador a la delantera.

El United tuvo una ventana de transferencias de verano muy ocupada mientras Ruben Amorim se preparaba para su primera temporada completa como entrenador en jefe del club. Los Rojos decidieron traer a Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Senne Lammens a Old Trafford este verano, lo que supuso una importante revisión de las opciones de ataque del equipo.

Sesko, Mbeumo y Cunha han sido fichados con vistas a ser posibles titulares en el United esta temporada, pero también a largo plazo.

Los tres jugadores han sido cruciales para el inicio de temporada del United, que actualmente los sitúa séptimos en la Premier League.

LEER MÁS : La leyenda del Man United vuelve a poner a la venta una impresionante mansión de £ 5,5 millonesLEER MÁS : Harry Maguire comparte actualización tras los temores de lesiones en el Manchester United

Amorim y compañía esperan ascender en la clasificación cuando regrese el fútbol de primera categoría tras el parón internacional. El objetivo será la clasificación para la Liga de Campeones, y eso podría llevar a que se completen algunas transferencias en enero.

A la estrella del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, se le ha relacionado con un traslado al United cuando llegue el nuevo año. Los informes del canal de noticias alemán Sport Bild afirman que el United ha expresado interés en fichar a Adeyemi antes de la ventana de transferencia de enero.

Adeyemi ha marcado tres goles en 14 partidos con el Dortmund en lo que va de temporada y se le ha vinculado con un alejamiento de la Bundesliga desde hace algún tiempo. El jugador de 23 años puede jugar en múltiples posiciones en el último tercio, lo que sin duda sería atractivo para el personal de contratación del United.

Delantero centro es la posición que Adeyemi más ha utilizado en su carrera. Aquí es donde suele jugar Sesko y que Mbeumo y Cunha también han utilizado durante su estancia en el United esta temporada.

Si el United fichara a Adeyemi, el internacional alemán probablemente competiría con Sesko por un puesto titular, pero también podría desplegarse en cualquiera de las bandas si fuera necesario.

Sin duda, esto le daría a Amorim una gran cantidad de opciones para realizar cambios en la línea delantera si fuera necesario, especialmente si el club asegura el fútbol europeo para la próxima temporada, con más juegos potencialmente en el horizonte.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle lo mejor del Manchester United. cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. haga clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluido Spotify. Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.