Experto: El enfoque humanista es eficaz para prevenir el radicalismo entre los estudiantes

Purwokerto (ANTARA) – Prof. KH Saifuddin Zuhri (UIN Saizu), observador de educación de la Universidad Estatal Islámica (UIN Saizu) Purwokerto, Java Central, el profesor Fauzi cree que la aplicación de un enfoque humanista en el mundo de la educación es una forma eficaz de prevenir la difusión de ideas radicales entre los estudiantes.

«Un enfoque humanista es muy importante para prevenir la aparición de pensamientos violentos entre los estudiantes», dijo el jueves en Purwokerto, Banyumas Regency.

Dijo que las cuestiones relacionadas con el radicalismo habían estado relativamente tranquilas en los últimos tiempos, pero de repente se produjo una explosión en una escuela secundaria en Yakarta.

Por lo tanto, dijo, el caso de presuntas acciones radicales de un estudiante en una escuela secundaria de Yakarta es una advertencia de que las semillas del radicalismo no han desaparecido por completo de la sociedad.

Según él, el auge del pensamiento radical no puede separarse del hecho de que los actos de violencia y acoso (intimidación) sigue estando muy extendido en diversos ámbitos, que van desde el entorno doméstico y las relaciones con los jóvenes hasta la propia unidad educativa.

Los motivos de la violencia todavía existen en la sociedad. «Esto indica que el problema de la violencia sigue siendo un problema y una realidad que debe abordarse seriamente, tanto de forma preventiva como curativa», afirmó.

En este sentido, dijo que el mundo educativo debe inculcar valores humanos que promuevan la empatía, la tolerancia y el respeto mutuo. «La educación debe proporcionar una atmósfera favorable a los niños basada en el amor y el respeto por los valores humanos», afirmó.

Según él, en la educación de los estudiantes se debe dar prioridad a un enfoque humanista y persuasivo para no desarrollar caracteres duros que puedan inflamarse fácilmente con la presión.

Consideró que el sistema educativo actual todavía enfatiza el castigo (castigo) en lugar de precios (premio). Patrones como estos en realidad crean una presión psicológica que puede conducir al desarrollo de pensamientos duros y comportamientos negativos.

‘Cuando se da prioridad a las sanciones, los niños aprenden a temerlas y a evitarlas. Pero si priorizanpremio’«De hecho, se alentará a los niños a hacer el bien porque quieren lograr cosas positivas», dijo.

Dijo que los esfuerzos para prevenir el radicalismo también deben fortalecerse desarrollando la resiliencia psicológica de los estudiantes para que no sean fácilmente presionados por la presión social o académica.

En este caso, dijo, es necesario dotar a los niños de fortaleza mental para que estén preparados para enfrentar las presiones de la vida. “Se debe tomar ayuda psicológica y un enfoque humanista para que no liberen su presión mediante la violencia”, dijo.

Como solución, fomenta un cambio de paradigma. PrimeroEs necesario fortalecer la base educativa para ofrecer una perspectiva educativa basada en el amor y adaptada a los niños, y priorizar el respeto mutuo y los valores humanos.

SegundoEl plan de estudios educativo debe fortalecerse para aumentar la resiliencia de los estudiantes, es decir, la voluntad y la resiliencia de los niños para hacer frente a la presión (Ocupado). «Es necesario fortalecerlos para que no sean fácilmente presionados», afirmó.

TerceroEl entorno escolar debe ser una «red de seguridad» humanista. Por ejemplo, disponer de una unidad de crisis (centro de crisis) o servicios de asesoramiento innovadores.

En este caso, el papel del profesor de BC debería ser más constructivo y sensible. «La junta escolar debe ser humanista y persuasiva, dando prioridad no sólo a las sanciones sino también a las recompensas», afirmó.

También destacó el enorme impacto de las tecnologías de la información, que suelen ser un punto de referencia para los estudiantes. En este contexto, recordó la importancia de la alfabetización digital, que se centra en la «conciencia de función» y la «conciencia de impacto».

«Es necesario educar a los niños para que sean conscientes de la función, es decir, para qué utilizar la tecnología. Y para que sean conscientes del impacto. Estos dos estados de conciencia aún no se han fortalecido en nuestra educación», afirmó.

También valoró las rápidas actuaciones de los policías que lograron exponer el presunto caso de radicalismo en el liceo. «Esto demuestra la profesionalidad de las autoridades. Es de esperar que el presunto autor no esté relacionado con una red radical profesional, sino simplemente por presión personal», afirma.

