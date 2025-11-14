Los líderes de la RPD revisarán la decisión del Tribunal Constitucional sobre la obligación de jubilar a los policías que ocupan cargos civiles

Jacarta – Vicepresidente RPD RI Sufmi Dasco Ahmad dijo que su partido revisaría y estudiaría la decisión Tribunal Constitucional (MK) que prohíbe a los agentes de policía activos ocupar oficina civil.

«Entonces, para ser claros, todavía estamos estudiando consideraciones y demás, especialmente con respecto al hecho de que lo que he arrestado es que la policía sólo puede colocar personal fuera de la institución policial que esté en contacto con deberes policiales, si no me equivoco», dijo Dasco a los periodistas, el viernes 14 de noviembre de 2025.

Dasco enfatizó que las funciones de la policía estaban reguladas originalmente en la Constitución de 1945.

«Y eso, los deberes de la policía están regulados en la Constitución de 1945. Así que más adelante, por favor, explique a la policía con el PAN-RB y otros», dijo.

Anteriormente informado, el Tribunal Constitucional (MK) confirmó que miembros de la Policía Nacional de Indonesia (policia nacional) que ocupan cargos fuera de la policía, también conocidos como cargos civiles, deben dimitir o retirarse del servicio policial.

La Corte Constitucional, mediante Decisión Número 114/PUU-XXIII/2025 pronunciada el jueves, eliminó las disposiciones que previamente habían brindado un vacío legal para que los policías en activo ocuparan cargos civiles sin renunciar primero a su condición de miembros.

«Declarar la frase ‘o no basado en una asignación del Jefe de Policía’ en la Explicación del Artículo 28, párrafo (3) de la Ley Número 2 de 2002 relativa a la Policía Nacional es contrario a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y no tiene fuerza legal vinculante», dijo el presidente del Tribunal Constitucional, Suhartoyo, en la Sala Plenaria del Tribunal Constitucional de Yakarta.

En este caso, el Tribunal aceptó en su totalidad la petición del abogado Syamsul Jahidin y del estudiante Christian Adrianus Sihite. Los peticionarios probaron la constitucionalidad de las normas del artículo 28 párrafo (3) y la Aclaración al artículo 28 párrafo (3) de la Ley de Policía Nacional.

El párrafo 3 del artículo 28 de la Ley de la Policía Nacional establece que «los miembros de la Policía Nacional de Indonesia pueden ocupar puestos fuera de la policía después de dimitir o retirarse del servicio de policía».

Mientras tanto, la Explicación del párrafo 3) del artículo 28 de la Ley de la Policía Nacional dice: «Lo que se entiende por ‘puestos fuera de la policía’ son puestos que no están relacionados con la policía o no se basan en asignaciones del Jefe de la Policía Nacional».