Diogo Dalot apoya a Ruben Amorim Handling o Manchester United ‘Bomb Squad’

Se les dijo a cinco jugadores del United que no deberían entrenar con el primer equipo en medio de su deseo de abandonar el club.

Dalot tiene un nuevo número de equipo bajo Amorim

Diogo Dalot ha apoyado el manejo de Ruben Amorim de Wantaways de Manchester United.

Amorim se negó a permitir que los miembros de los miembros del ‘escuadrón de bombas’, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony y Tyrell Malacia, entrenen con el primer equipo del United en medio de su deseo de abandonar el club.

Rashford se convirtió en miembro de Barcelona en un préstamo de temporada, pero los otros cuatro jugadores todavía están en el club y entrenan en Manchester, mientras que el primer equipo está recorriendo a los Estados Unidos en su gira de pretemporada.

Amorim lanzó a Rashford y Garnacho del equipo para el Derby de Manchester en diciembre y castigó los préstamos en la temporada media de Antony y Malacia a Betis y PSV Eindhoven. Sancho no ha hecho una aparición competitiva para United desde agosto de 2023 y no tiene un número de equipo.

El entrenador en jefe de United ha enfatizado que solo está interesado en entrenar a los jugadores que quieren estar en el club y Dalot es de la opinión de que el enfoque de Amorim ha beneficiado al equipo en los Estados Unidos.

«Creo que es realmente bueno como gerente de tratar de ser [get] Lo mejor de ti «, dijo Dalot». Él es muy claro en sus informes que quieres ser parte del equipo o no puedes estar aquí. Si quieres estar dentro Manchester United Debes cumplir con algunos estándares. Si no puede igualarlo, no es un lugar para usted. El mensaje es realmente claro.

«El mensaje era que si comenzaste la pretemporada, es porque él cree que somos el grupo que deberíamos venir. Por supuesto, los jugadores han llegado, lo cual siempre es genial. Inmediatamente puedes sentir que cumplen con esos estándares.

«Estamos muy contentos con cómo van las cosas, pero no estamos arrastrados por los resultados de lo que hacemos. Solo tiene que darle motivación de que si hace las cosas bien, obtiene los resultados».

Dalot sugirió que la fuerte «conexión» entre los jugadores apoyó al Harmonie en el feliz campamento de United. «Creo que ahora estamos creando un grupo que está luchando el uno por el otro. Creo que eso es lo que estamos tratando de crear.

«Está claro que todavía hay un largo camino por recorrer. No voy a decir perfectamente porque es difícil, pero ahí es donde queremos ir a la perfección.

United derrotó a Bournemouth 2-1 en Chicago

«Pero claramente creo que puedes ver inmediatamente algunas señales del equipo que lucha un poco más, tienen más intensidad, y eso es lo que estamos tratando de hacer».

El club de Dalot y su compañero de equipo internacional, Bruno Fernandes, rechazó la oportunidad de abandonar United para la Liga Profesional Saudi al comienzo del verano. Fernandes firmó un nuevo contrato de tres años con United en agosto de 2024 después de los intereses del Bayern Munich y el Inter de Milán y luego fue a reclamar un cuarto premio al Jugador del Año Sir Matt Busby.

United, sin embargo, ha aprobado su peor campaña durante 51 años y Hilal hizo una propuesta a Fernandes, quienes finalmente decidieron quedarse en United.

«Creo que es un mensaje claro que todavía cree que este club puede ir a los lugares que debería ser», agregó Dalot. «No creo que haya una mejor manera de comenzar una temporada de lo que su capitán se queda y cree que esto puede ir en la dirección correcta. Es un mensaje claro para los otros compañeros de equipo, para todos los que tenemos que creer.

«Tenemos que trabajar muy duro para llevar a Manchester al lugar que merece».

Dorgu anotó contra Bournemouth

Patrick Dorgu jugó en el flanco opuesto a Dalot en la victoria por 4-1 contra Bournemouth en Chicago y fue nombrado el hombre del juego después de que ayudó a Rasmus Hojlund y anotó el ganador final.

Dorgu se unió a Lecce en un contrato de £ 29 millones en la ventana de transferencia de invierno y jugó regularmente en el ala izquierda, pero no jugó un objetivo o asistente competitivo para su nuevo club.

El jugador de 20 años parecía estar unido durante la pretemporada y estaba más orientado a los ataques. Dorgu reveló que United será un lado «más activo».

«Puedes ver en el campo que jugamos un equipo más activo», explicó. «Con la prensa caminamos más el uno por el otro, para que puedan ver que la pretemporada ayudó a todos.

«Creo que con suerte veremos a un equipo unido que ataca más, que está en el pie delantero, que intenta dominar los juegos, cada juego. Solo tomamos el resto de la pretemporada para mejorar aún más».