Cómo ver al Man United en la FA Youth Cup como Kai Rooney y JJ Gabriel podrían protagonizar

Los talentos en ascenso JJ Gabriel y Kai Rooney participaron en la cuarta ronda de la Copa Juvenil FA mientras Man United organizaba un viaje a Oxford.
Aquí encontrará todo lo que necesita saber antes del partido de la Copa Juvenil FA del Manchester United contra el Oxford United:
- Horario y lugar del partido: El partido está programado para hoy, miércoles 18 de febrero de 2026, y comenzará a las 6 p.m., hora del Reino Unido. El partido se disputará en el Kassam Stadium de Oxford, donde los locales darán la sorpresa ante los 11 veces ganadores.
- Transmisión televisiva oficial: MUTV ofrecerá cobertura televisiva en directo del partido para los espectadores del Reino Unido e Irlanda. Los suscriptores pueden sintonizar el canal dedicado en Sky o Virgin Media, con unos minutos de preparación antes de que comience el juego.
- Transmisión en línea gratuita: Los aficionados pueden ver el partido de forma gratuita a través del canal oficial de YouTube del Manchester United, según el propio sitio web del United, mientras que la transmisión en vivo también está disponible a través de la aplicación del Manchester United y el sitio web oficial del club. La cobertura de YouTube ofrece a los espectadores una forma accesible de transmitir el partido en vivo en diferentes dispositivos, sin necesidad de una suscripción paga.
- Presencia personal: Las entradas están disponibles para aquellos que quieran experimentar personalmente el ambiente en el Estadio Kassam. Los precios están fijados en £6 para adultos y £3 para menores de 18 años o mayores de 65 años, y Oxford confirmó el martes que ya se habían vendido más de 2.000 entradas.
- Audio y comentarios en vivo: Para los fanáticos que no pueden ver el video, MUTV tiende a ofrecer comentarios estilo radio en vivo en su aplicación móvil. Esto permite a los seguidores escuchar mientras viajan si no pueden sentarse frente a una pantalla.
- Opciones de cuartos de final: Esta eliminatoria de quinta ronda de alto riesgo decidirá qué equipo avanzará a los cuartos de final en casa contra Sunderland o Brighton. El Manchester United llega al partido con impulso después de una reciente victoria por 3-1 sobre su rival Manchester City.
- Jugadores clave a seguir: Esté atento a los talentos destacados del United como JJ Gabriel y Jim Thwaites, quienes están disponibles para ser seleccionados. Kai Rooney también podría estar en la mezcla después de salir del banquillo en la victoria sobre el Derby County en la ronda anterior.
- Las estrellas de Oxford: El sitio oficial de Oxford destaca a Jack Lee después de su victoria en la ronda anterior. Mo Missanga también es alguien a quien hay que observar después de haber sido dejado en el banquillo durante el reciente partido de campeonato de la U contra el Birmingham City.
