Estamos esperando a más personas cualificadas.

VIVA – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa admitió que había visto la lista. No a candidato Miembro sustituto de la Junta de Comisionados (ADK) de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA), que se ha registrado en la Secretaría del Comité de Selección (Panel).





Después de ver la lista de nombres de los candidatos entrantes, dijo que su partido todavía está esperando que otros candidatos más calificados se registren como líderes del OJK.

«Vi la lista esta mañana. Miré, busqué quiénes eran las personas. Tal vez todavía estamos esperando a que entren otras personas más calificadas», dijo Purbaya en el complejo de la Cámara de Representantes, Senayan, Yakarta, el miércoles 18 de febrero de 2026.







Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Según él, todavía hay muchas personas destacadas en el sector de servicios financieros del país que pueden dirigir el OJK. Por lo tanto, en el tiempo restante de inscripción, Purbaya espera que grandes personas puedan registrarse para ser seleccionadas como líderes de OJK.





Porque según él, los nombres de los candidatos inscritos jefe Los OJK que han entrado en el Pansel hasta la fecha no son nombres de buenas personas, en su opinión personal.

«Todavía veo que la mayoría de ellos no son las mejores personas», dijo.

Para su información, el registro de candidatos para reemplazar a ADK OJK está abierto desde el miércoles 11 de febrero de 2026 a las 00.00 WIB, hasta que se cerrará el lunes 2 de marzo de 2026 a las 23.59 WIB.

El presidente de la Secretaría del Pansel, Arief Wibisono, destacó que el proceso de inscripción, que es gratuito, se realiza para cubrir los 3 puestos disponibles, a saber, Presidente del Consejo de Comisionados y Miembro; Vicepresidente del Consejo de Comisionados y Vocal; así como Director Ejecutivo de Mercados de Capitales, Financiamiento de Derivados y Supervisión de Bolsas de Carbono y también es Miembro.

«No hay ningún cargo por el registro porque todo (el proceso) está en línea», dijo Arief en una conferencia de prensa en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el miércoles 11 de febrero de 2026.

La inscripción online se puede realizar en la página oficial https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id.

Arief enfatizó que uno de los criterios especiales que deben cumplir los solicitantes de selección es tener experiencia o conocimientos en el sector de servicios financieros durante al menos 10 años.

«Así que si (la experiencia del solicitante) es de menos de 10 años, está bien. Porque he estado trabajando en el sector de servicios financieros durante 33 años, así que puedo identificar, oh, esta es una cifra financiera, no lo es», dijo Arief.