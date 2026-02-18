Palembang inicia un seguimiento activo de la vacunación contra el dengue y 7.500 niños se convierten en el objetivo inicial

Palembang, VIVA – Esfuerzos para reducir el número de casos y muertes por ellos. dengue en el sur de Sumatra está entrando ahora en una nueva fase. Tras su lanzamiento anterior en Yakarta, el programa de Monitoreo Activo Vacunación El dengue comenzó oficialmente en la ciudad de Palembang gracias a la colaboración entre el Servicio Provincial de Salud de Sumatra del Sur, el Servicio de Salud de la ciudad de Palembang y la Facultad de Medicina de la Universidad de Sriwijaya.





El dengue es una gran tarea que combatir; la ASEAN apunta a cero muertes para 2030



La inauguración de este programa contó con el apoyo directo del gobernador de Sumatra del Sur, Herman Deru. Enfatizó que el dengue ya no es un problema estacional, sino un desafío de salud de largo plazo que requiere estrategias sostenibles. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«El dengue no es sólo un problema estacional, sino un desafío de salud que debemos afrontar de manera sostenible y planificada. El gobierno provincial de Sumatra del Sur tiene un fuerte compromiso para fortalecer los esfuerzos de prevención del dengue, en línea con el objetivo nacional y mundial de cero muertes por dengue para 2030. Para lograr este objetivo, se necesitan medidas que sean más proactivas, basadas en datos e impliquen colaboración intersectorial», dijo Herman en su declaración, citada el 18 de febrero de 2026.





El riesgo de dengue aumenta cuando llueve, hay que reforzar los esfuerzos de prevención



Casos elevados, los escolares se convierten en prioridad

Los datos del Servicio de Salud del Sur de Sumatra registraron que hasta el 31 de diciembre de 2025 hubo 4.437 casos de dengue con 22 muertes a nivel provincial. La ciudad de Palembang es la zona con las cifras más altas, concretamente 968 casos y tres muertes.





Aumento de las precipitaciones y clima impredecible: cuidado con el DHF



Jefe del Servicio Provincial de Salud de Sumatra del Sur, dr. H. Trisnawarman, M.Kes., Sp.KKLP., Supsp.FOMC, recordó que la amenaza del dengue ocurre durante todo el año. Según un resumen de los últimos cinco años, el grupo de edad de 15 a 44 años representó el 42 por ciento de los casos, mientras que la mayoría de las muertes en los últimos siete años ocurrieron en niños de 5 a 14 años (41 por ciento).

«Durante todo el año, la población de Palembang se enfrenta a la amenaza del dengue», explicó.

Destacó la importancia del fortalecimiento de 3M Plus, la educación en limpieza ambiental e innovaciones como ovitrap. Sin embargo, según él, todavía es necesario un enfoque integral, que incluya la vacunación acompañada de un seguimiento activo.

7.500 niños monitoreados, 5.000 vacunados

Director General de Monitoreo Activo Vacunación contra el dengue en el sur de Sumatra, el dr. Ariesti Karmila, Sp.A(K)., M.Kes., explicó que este programa está dirigido a 7.500 niños de entre 6 y 10 años en 60 escuelas primarias en las áreas de trabajo de 10 centros de salud comunitarios con mayor número de casos notificados. De ellos, alrededor de 5.000 niños recibieron vacunas, con el consentimiento de sus padres.