Cómo Man United Chiefs Barcelona Bosses sorprendidos durante las conversaciones de transferencia de Marcus Rashford

Marcus Rashford parece préstamo en los gigantes españoles Barcelona, ​​en el que el marginado del Manchester United ya pone su huella en los campeones españoles, que pueden dejar su acuerdo temporal permanente por £ 26 millones el próximo verano el próximo verano

Marcus Rashford disfruta de la vida en Barcelona (Imagen: Getty Images)

Los jefes de Barcelona están satisfechos con lo que han visto de Marcus Rashford hasta ahora, y creen que el Manchester United les dio una «verdadera ganga».

Inglaterra internacional Rashford se unió al Barça en préstamo desde United hasta el final de la temporada durante la ventana de transferencia de verano. El club catalán financia todos sus salarios de £ 300,000 por semana, mientras que United acordó la opción de que el acuerdo sería permanente por £ 26 millones el próximo verano si Barcelona quiere mantenerlo.

Esa será una posibilidad creciente. El presidente del Barça, Joan Laporta, se habría asombrado de que sus offs opuestos unidos estuvieran dispuestos a acordar costos tan bajos antes de ver cómo se estableció la estrella inglesa en España.

Y los gigantes españoles piensan que el valor de Rashford se disparará nuevamente tan pronto como se acomode en el campamento del pozo.

Una fuente del Barça dijo: «En la cima de su juego, Marcus Rashford es uno de los mejores jugadores de Europa. El Barça tiene una verdadera ganga. Marcus debería valer más de £ 60 millones en el mercado actual».

Leer más: Ruben Amorim obliga a Paul Scholes en U-Turn como Man United Icon da una declaración comercial justaLeer más: Man UTD Gerente Target Andoni Iraola obtuvo explícitamente la luz verde para el movimiento

Rashford ha disfrutado de un claro comienzo de por vida con su nuevo club y registró cinco asistencias y dos goles: ambos vienen en la victoria de la Liga de Campeones en Newcastle United en St James ‘Park.

No fue completamente perfecto para un jugador que fue abandonado por Ruben Amorim la temporada pasada y regresó de su período de préstamo en Aston Villa para formar parte del ‘Escuadrón de bombas’ de United este verano: Rashford fue cayeron por una película de Hansi el mes pasado después de la llegada en dos minutos tarde.

Sin embargo, el jefe del Barça todavía ha estado feliz de cantar sus elogios, satisfecho con lo rápido que se ha adaptado y cómo se ajusta a sus nuevos compañeros de equipo.

«Todos pudieron verlo en los últimos juegos», dijo Flick a principios de esta semana. «En Newcastle [scoring two goals] Obtuvo mucha confianza. No siempre es fácil, proviene de otra competencia. Se ajusta bien. «

Rashford también ha sido mencionado en el nuevo equipo inglés de Thomas Tuchel para los próximos partidos contra Gales y Letonia.

