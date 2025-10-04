El ministro Komdigi llama a PWI que necesita la nación y el estado

Solo (Antara) – El Ministro de Comunicación y Digital (Menomigi) Meutya Hafid dijo que la Nación y Estado necesitaban la Asociación de Periodistas Indonesios (PWI).

«El sindicato de PWI se está volviendo cada vez más relevante porque no podemos concluir nuestros ojos en que muchas compañías de prensa son difíciles de sobrevivir, lo que significa que PWI se vuelve más relevante, más necesario, por lo que la unidad de PWI no solo es necesaria por la prensa y también por la nación y el estado», dijo Meutya en la inauguración de la gestión de PWI del 2025-2030 pwi-2030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030.

Dijo que los desafíos de digitalización, incluida la IA, dificultarían que el público vea qué noticias eran verdaderas y qué noticias Hoaks.

«Siempre nos transferimos al gobierno en cada foro, dependamos de un trabajo que obedezca la ética periodística en medio de serios desafíos. Que (ética periodística) se encuentra en medios regulares, medios convencionales que monitorean esta nación, porque esta nación nació hasta ahora, sin reducir los medios sociales que rápidamente desarrolló los últimos diez», dijo.

También invitó a las personas de la prensa a recordar los rastros de los predecesores que informaron la independencia del pueblo indonesio.

«Lo que esta nación predica tanto en su propio país como en el extranjero, y el registro no es propiedad de las redes sociales. Es por eso que la combinación de los dos se vuelve importante, puede no ir más allá del otro, ambos deberían ir de la mano», dijo.

En el contexto del viaje entre las redes sociales y los medios regulares que existían desde esta nación, dijo, el gobierno está obligado a establecer reglas que faciliten y contengan las ambiciones de la esperanza de PWI, de las cuales hay una presupción.

«En ese momento todavía nos encargaron 1 (DPR RI), en ese momento Jokowi dijo el día de la prensa nacional que esto debería ser. Amigos de periodistas reservados, en ese momento era bastante largo porque había muchos buenos pensamientos. Hasta entonces, recibimos un concepto firmado por el presidente Jokowi en ese momento», dijo.

«En el gobierno del presidente Pabowo, se formó el comité. Luego invitamos a la plataforma a ser obediente. Hay una plataforma, Google que ayuda al ecosistema de medios existente a tomar el trabajo de los productos periodísticos que tienen que compensar», agregó.

Espera que este paso ayude al ecosistema de medios existente. Por lo tanto, las redes sociales y los medios regulares pueden ser igualmente fuertes uno al lado del otro.

Mientras tanto, relacionado con la inauguración de la gerencia central de PWI, dijo, fue un nuevo impulso. Dijo que PWI debería ser seguro y productivo en el hogar para que sus miembros produzcan trabajos creíbles, independientes e integridad.

Espera que esta inauguración no solo sea ceremonial, sino también una oportunidad para volver a confirmar los intereses de la prensa como la luz de fortalecer la unidad nacional.

También solicitó cooperación con PWI con el gobierno central que se había llevado a cabo, acompañado por el mismo esfuerzo entre el PWI regional y el gobierno regional.

«Es por eso que pedimos que todos los gerentes regionales puedan comunicarse con el gobierno regional. También transmitiremos al jefe de la Oficina de Comunicación e Información que el gobierno regional debe colaborar con PWI en toda Indonesia. El gobierno debe apoyar los PWI y los ecosistemas de medios en el país», dijo.

