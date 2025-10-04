Will Campbell de los Patriots recibe una fuerte revisión del compañero de equipo

Estamos casi un cuarto del camino a través de la temporada de novato de Patriotas No. 4 selección general Will CampbellY según la mayoría de las medidas, había estado aguantando bien. Hubo momentos en el campamento de entrenamiento, sin duda, que había angustia sobre cómo Campbell haría la transición al NFLY, por supuesto, sobre el temido problema de la longitud del brazo, medió poco menos de 33 pulgadas en la cosechadora, supuestamente demasiado corta para jugar al tackle, pero nada de eso se ha mostrado durante cuatro semanas.

Campbell ha calificado un 64.3 Grado de Pro Football Focus a través de cuatro semanas, que ocupa 28th Entre 70 tacleadas en la liga (21calle entre tacleadas con al menos 200 instantáneas). Su bloqueo de carrera, como el de todos Patriotas Linemen, necesita mejorar (64.3 grado), pero su bloqueo de pase ha sido mejor (69.7).

Campbell permitió un saco, tres apuros y cometió dos penalizaciones en su primer juego, pero desde entonces no ha permitido un saco. Cometió una penalización en la semana 2, pero ninguna en las semanas 3 y 4. Permitió dos apuros contra una dura Acero Frente en la semana 3, pero ninguno en las semanas 2 y 4.

Se ha mejorado demostrablemente con cada juego.

Will Campbell ‘no se queja’

Compañero de equipo Jared WilsonUn novato que ha estado manejando el lugar de guardia izquierdo junto a Campbell, dijo que ha disfrutado alinearse junto a él.

«Amo a Will» Wilson dijo. «Es muy divertido jugar a su lado, ha tenido cuatro juegos excelentes. Trae buena energía en la línea lateral y el campo. Es una gran experiencia jugando a su lado.

«Es solo un tipo que entra, día tras día, no se queja. Viene a trabajar. La misma actitud todos los días».

Vrabel de Patriots tiene elogio

El entrenador Mike Vrabel también se ha dado cuenta, diciendo que el enfoque de Campbell para el trabajo ha replanteado su capacidad para mejorar.

«Consistencia,» Vrabel dijo. «Para un jugador joven, creo que hay una consistencia realmente única, profesionalismo sobre el momento en que aparece, el momento en que va y se encuentra con los entrenadores de línea ofensiva, el momento en que recibe su tratamiento o ascensores, la forma en que estudia y práctica, y simplemente siguen construyendo días positivos sobre el otro y luego preparándose para sus enfrentamientos y su trabajo el domingo».

Patriots apuesta por el pago hasta ahora: analista

Steve Palazzolo an NFL Analista que alberga el «revise el micrófono» podcast, admitido en un Apariencia en el «Next Pats Podcast» que cuestionó la capacidad de Campbell para tener éxito de inmediato en la NFL, pero dijo que generalmente es fácil saber rápidamente si un tackle novato tendrá la oportunidad de ser buena.

Y hasta ahora, todo bien para Campbell.

«Hubo algunas tacleadas de novatos que tuvieron comienzos desastrosos en sus carreras», dijo Palazzolo. «Creo que si eres un tackle y eres al menos promedio a sólido, es muy alentador. La pregunta más importante para Campbell era lo de la longitud del brazo, lo que, es algo real. Vale la pena debatir … Entonces, cuando juega algunos mejores corredores de pases, ¿pasa esa prueba?

Pero diré esto: me ha impresionado mucho su capacidad de aguantar hasta ahora en el NFL nivel, anclar en protección de pase. Creo que sus habilidades de movimiento y su técnica general en el juego de carrera son fantásticos y continuarán creciendo, especialmente cuando él y (el guardia de izquierda novato) Jared Wilson juegue más a medida que avanza el año y Wilson está sano «.