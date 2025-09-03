Cinco agente libre Transferencias que Man United puede tomar después de la decisión de T-Turn de Carlos Baleba

Manchester United Transfer News como United decide no fortalecer una de las posiciones preocupantes en el equipo de Ruben Amorim

Manchester United chapoteó más de £ 210 millones en sus actividades de transferencia de verano, pero no logró traer un nuevo centrocampista. Después de registrar su peor temporada en 51 años, los Rojos decidieron dar prioridad a su ataque.

Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko fueron traídos por mucho dinero antes de que comenzara la temporada de la Premier League. La arquera Senne Lammens fue la última llegada al día de la fecha límite para convertirse en el cuarto portero senior en el club.

La noticia de Manchester Evening entiende que United no consideró fortalecer su centro del campo como una prioridad en el verano. Se supone que el centro del campo no estaba en la parte superior de su lista de tareas debido a las opciones en el club que se consideraban fuertes y versátiles.

La apreciación de £ 100 millones de Brighton & Hove Albion por parte de Carlos Baleba significaba que el interés de United en el Camerún Internacional nunca se hizo realidad. El Ederson de Atalanta, Angelo Stiller de Stuttgart y Corentin Tolisso también estaban vinculados, pero United estaba atado a otros objetivos.

Como resultado, Amorim tendrá que hacer al menos durante la primera mitad de la temporada durante la primera mitad de la temporada. Sin embargo, si están desesperados por agregar una nueva cara a su centro del campo, tienen la oportunidad de recurrir al mercado de agentes libres.

Después de la facturación de los jugadores en el verano, muchos jugadores todavía no tienen clubes y se pueden firmar. La ex estrella del United Christian Eriksen permanece disponible después del final de su contrato con Old Trafford.

Según los informes, Josh Brownhill, de 29 años, rechazó a los lobos en la ventana y todavía no tiene un club. Alex Oxlade-Chamberlain tiene que encontrar un nuevo equipo después de dejar Besiktas.

Oriol Romeu salió de Barcelona en el verano y está disponible al lado del ex mediocampista del Chelsea Tiemoue Bakayoko. Josh Dasilva tiene la experiencia de la Premier League después de salir de Brentford en junio.

Todavía está por verse si United incluso considerará bautizar en el mercado de agentes libres, pero hay opciones si deciden hacer esto.

