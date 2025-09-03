La Comisión II del DPR canceló una visita al extranjero, los fondos fueron devueltos a la gente

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión II RPD RI rifqinizamy Karsayuda dijo que su partido canceló un viaje de trabajo a extranjero Según lo dirigido por el presidente Prabowo Subianto y el liderazgo del DPR para que los fondos sean devueltos al Tesoro del Estado.

«Como la dirección del Presidente y del Liderazgo de DPR, cancelamos todos los viajes en el extranjero que se han programado en la Comisión de la Cámara de Representantes II», dijo Rifqi durante una reunión de trabajo con socios en el complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el miércoles.



La Comisión I del Parlamento indonesio celebró una reunión con el Ministerio de Defensa y el TNI Foto : Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

Rifqi dijo dana que se reanuda por visita La Comisión de Trabajo Extranjero II del Parlamento indonesio será devuelto al Tesoro del Estado con la esperanza de que los fondos puedan usarse por el bien público.

«Los fondos que se han preparado para este asunto, le pedimos a la Secretaría de la Comisión de la Cámara de Representantes II que sea devuelta al Tesoro del Estado y esperamos que los fondos puedan ser necesarios para los intereses de los programas que son más populistas y pro -personas», dijo.

También enfatizó el compromiso de la Comisión de la Cámara de Representantes II de presentar la función constitucional del Parlamento, a saber, la supervisión, la legislación y un presupuesto que realmente estaba de acuerdo con los intereses del pueblo indonesio.

«Todas las audiencias y reuniones en la Comisión II continuarán siendo transmitidas abiertas y en vivo (directas) para luego convertirse en supervisión pública de nuestra actuación común», continuó.

En la misma ocasión, Rifqi expresó sus condolencias por la muerte de varias víctimas en una ola de manifestaciones en varias regiones. Envió oraciones por las muertes tardías que también fueron seguidas por los participantes de la reunión.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto, en una declaración conjunta del presidente de los partidos políticos en el Parlamento, acordó borrar la cantidad de asignación para los miembros del Parlamento Indonesio e implementar una moratoria sobre las visitas de trabajo en el extranjero.



Presidente indonesio Prabowo Subianto en una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

El presidente Prabowo dijo que en el Palacio Merdeka, Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025, en respuesta a las aspiraciones del público con respecto a la dinámica de las manifestaciones en varias regiones.

«Se ha acordado que algunas políticas de DPR ri se revocan, incluida la cantidad de asignación para los miembros del Parlamento Indonesio y la moratoria en las visitas al trabajo en el extranjero», dijo el jefe de estado. (Hormiga)