El taxi de la motocicleta en línea una acción pacífica de la flor fallecida del difunto affan Kurniawan en Semarang


La sombra de un motociclista en línea de la motocicleta está cerca del cartel después de tomar una flor en una acción pacífica en Simpang Lima, Semarang, Java central, miércoles (3/9/2025). La acción pacífica seguida de un motociclista en línea de la motocicleta en el centro de Java realizando una procesión de siembra de flores y distribución de flores en el Tni Poli, se mantuvo como una forma de solidaridad y para conmemorar la tardía tamática affan kurniawan affan Kurniawan el jueves). Entre fotos/Aprillio Akbar/Tom.





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí