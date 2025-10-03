A los jugadores de Xbox le quedan horas para llevar el controlador oficial por £ 20 menos en Amazon

Ya sea que se trate de un segundo jugador para saltar o intercambiar por un título cooperativo cuando su ruta principal se ejecuta desde el curso de la administración, siempre vale la pena mantener un segundo camino

Los compradores tienen un poco menos de nueve horas para llevar este controlador de Xbox por menos de £ 40. (Imagen: Amazon)

Los jugadores sabrán que siempre es útil tener un segundo controlador a mano. Ya sea que se trate de un segundo jugador para saltar o intercambiar en un título de co-en cuando su ruta principal sale fuera del liderazgo, siempre vale la pena mantener un segundo controlador.

El problema es que los controladores de juegos no son baratos en estos días. Microsoft Serie de Xbox oficial X | S camino Es algo menos que el controlador de £ 64.99 de Sony por £ 59.99, pero esos siguen siendo los costos de un juego completo.

Amazon actualmente tiene una venta de tiempo muy limitado El controlador oficial de XboxLo que significa que los jugadores pueden recoger una rueda de repuesto por £ 20 menos de lo normal. El acuerdo está disponible hasta la medianoche de esta noche el 3 de octubre, por lo que los jugadores tendrán que ser súper rápido para hacer la almohada por £ 39.99.

Como este controlador es La serie oficial de Xbox X | S camino Se combina absolutamente sin problemas con cualquier Xbox moderna, e incluso se puede usar con una PC con opciones de Bluetooth. También se suministra con todos los botones que esperaría, incluido un botón de stock para hacer capturas de pantalla y videos directamente en sus dedos.

El Xbox El diseño generalmente se ve como uno de los mejores que existe, con muchos jugadores que prefieren los palos de compensación y el D-Pad chapado que hace que el movimiento direccional sea muy fácil. También hay una serie de motores de rumbo agradables en los desencadenantes que se sienten geniales al jugar juegos de carreras como Forza Horizon, aunque no está completamente a la altura del estándar de la Dualsense.

Los colores en blanco y negro son los más baratos de la pareja, pero Microsoft también hace El controlador En un montón de colores animados. Todos cuestan algunas libras más que los modelos en blanco y negro, pero todos permanecen bastante cerca de la marca de precios de £ 40.

Los controladores de tercera parte funcionan en la consola Xbox, con algunos asequibles también disponibles en Amazon. Si no le importa unir un cable, Este controlador Powera Tiene una licitación en este momento y la ha bajado a £ 19.99.

Los jugadores pueden dar para un aspecto más clásico de Xbox 360 -Pad Este Zexrow Xbox 360 -Pad es un intento de £ 14.99 . Sin embargo, esto solo funciona en la consola clásica y la PC: no funciona en una serie Xbox X | s.

El Xbox Series X | Controlador S Tiene una evaluación promedio de 4.6 estrellas en más de 20,000 revisiones en Amazon. Un jugador escribe: «Si está buscando un controlador de alta calidad con una estética llamativa, esta es una elección fantástica».

Este XboxPad funciona perfectamente con Xbox, PC y cualquier otro dispositivo Bluetooth compatible. (Imagen: Amazon)

Mientras tanto, un segundo revisor agrega: « Controlador oficial fantástico De la marca Xbox! Se siente hermoso en tus manos, un gran color e inalámbrico, por lo que no hay hilos temidos que se cuelen. «Un tercero escribe:» No pierdas el tiempo buscando otro controlador, la Wireless de Xbox es simplemente la mejor en ergonomía y funciones. Lo usé para jugar de forma inalámbrica en un iPad y trabajar perfectamente sin problemas. «

Sin embargo, algunos jugadores lamentan que este controlador no sea recargable, sino que confía en la fuente de transmisión AA de AA de la vieja escuela. «La única desventaja pequeña, que es más preferida, es que el controlador todavía usa baterías AA de la caja. Aunque duran mucho tiempo, es un poco incómodo intercambiarlas o comprar una batería recargable separada. Ciertamente no es una tendida de ofertas, sino una batería recargable incorporada que lo haría perfecto», escribe un revisor.

Otro comprador estaba frustrado al descubrir que las baterías no están incluidas en la caja, lo que hace que sea otra cosa comprar como costos adicionales: «Son una gran actualización a mis controladores clásicos 360, pero al menos esperaría que se admitan baterías, de ahí la calificación de 3 estrellas».