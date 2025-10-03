Seahawks obtiene malas noticias en el esquinero de Pro Bowl antes del juego de Buccaneers

El regreso de Devon Witherspoon al Seattle Seahawks La alineación fue de corta duración.

El dos veces esquinero del Pro Bowl fue descartado de la alineación para el juego en casa de Seattle contra el Tampa Bay Buccaneers el domingo en Lumen Field debido a una lesión en la rodilla.

Witherspoon sostuvo una contusión de MCL en el Seahawks’17-13 Semana 1 derrota ante el San Francisco 49ersque le costó los dos juegos posteriores de Seattle.

Regresó en el juego de carretera de la Semana 4 de Seattle contra el Cardenales de ArizonaPublicando nueve tacleadas, un pase defendido y un medio saco en la victoria por 33-20 en tiempo extra de los Seahawks en el State Farm Stadium, por su tercera victoria consecutiva que los puso en un empate en el oeste de la NFC.

Pero a pesar de que el Seahawks Obtuve un mini-adiós entre el partido de fútbol del jueves por la noche y la fecha del domingo contra los Bucs, Witherspoon ni siquiera se vestirá.

La ausencia de Devon Witherspoon es una gran pérdida para los Seahawks

Witherspoon puede jugar un esquinero de tragamonedas, pero lo hace a nivel de élite. Tiene una calificación general de 75.0 según el enfoque pro-football, la decimocuarta marca entre 101 esquineros calificados en 2025.

Aún así, los Bucs tienen una de las ofensas de paso más prolíficas en el NFLDesde que el mariscal de campo Baker Mayfield está empatado para los pases de touchdown más (8) y ha lanzado solo una intercepción. Además, ha ayudado a los Bucs a un récord de 3-1 al liderar tres unidades ganadoras de juegos esta temporada.

Los Seahawks dieron solo 253 yardas al Cardenal Con Witherspoon en la alineación, después de mantener a los 49ers hacia abajo durante gran parte de la tarde en su primer juego también.

Afortunadamente para el SeahawksLa ausencia de Witherspoon coincidirá con el isquiotibial lesionado del receptor de tragamonedas Mike Evans, lo que lo obligará a perder su segundo juego consecutivo. Además, comenzar a correr Bucky Irving también se descartó el viernes.

Julian Love también descartó el juego contra Buccaneers

El veterano seguridad Julian Love también fue descartado para el juego contra el Bucaneros El domingo, lo que significa que Seattle reducirá dos espaldas defensivas iniciales.

Amor, como Witherspoon, se perdió la victoria 44-13 de Seattle sobre el Santos de Nueva Orleans en la semana 3, pero regresó para la victoria en Arizona en la Semana 4. Sin embargo, el amor está cuidando una lesión en los isquiotibiales que lo mantendrá fuera del juego contra Tampa Bay el domingo.

Amor, en su tercera temporada con el SeahawksTiene 18 tacleadas y un saco en sus tres juegos y ha obtenido una calificación pasable de 62.3 del Focus Pro-Football, la 41a marca de 78 seguros. Su destreza en jugar una seguridad de estilo itinerante es una gran razón por la cual el Seahawks Cuenta con la sexta mejor defensa de carrera (89.8 yardas contra el juego).

Afortunadamente para Seattle, tendrá una selección de draft de segunda ronda de 2025 Nick Emmanwori de una lesión para completar el amor. El novato, que fue seleccionado 35º en general fuera de Carolina del Sur, se ha perdido los últimos tres juegos debido a un esguince de ataos, que sufrió en el Seahawks‘Abridor contra los 49ers.

Sin embargo, Emmanwori fue un participante completo en la práctica cada uno de los últimos tres días y se adaptará a su segundo NFL Juego, según el escritor de ESPN, Brady Henderson.

Emmanwori tuvo un tackle, un tackle por pérdida, en su solitario juego.