Virus de papa vecht con flores silvestres: 9 flores para probar

El virus de la papa y es uno Enorme amenaza para la cosecha de papa Estabilidad en América del Norte y Europa. Los agricultores están más preocupados por la tensión necrótica, lo que influye seriamente en varias papas de papas que la tensión común.

Estos virus causan hojas manchadas y finalmente planta la muerte. Los troncos necróticos dañan el follaje y los tubérculos que se pudren desde el interior. El virus no solo se propaga a través de herramientas y plantas infectadas, sino también El vector más importante son los pulgones. Es por eso que las granjas que aún no se abordan con el virus pueden evitar que controle los pulgones en sus cultivos de papa.

El control integrado de plagas indica que una de las mejores formas de mantener plagas es para Planta flores silvestres. Estos atraen a los depredadores de áfidos y limitan su capacidad para propagar virus en áreas donde pueden ser comunes.

Los principales depredadores de las cosas de la papa son los escarabajos de mujeres, los códigos de caraburo, las arañas, las moscas de syrfuro, las encajadas verdes y los mosquitos. Las plantas que las atraen son Grandes preventivos para virus de la papa Esos pulgones se extienden. Afortunadamente, muchos de ellos se duplican como curación ecológica.

Girasoles

Cada tipo de girasol La dama atrae a los escarabajos. Tanto los adultos como las ninfas de Beetle -Beetle alimentan a los vaatiglens con pulgones. Tampoco discriminan entre pulgones jóvenes y adultos. Las granjas en las cercanías de los campos de girasol probablemente tengan menos problemas con las alimañas porque atraen a toda una serie de depredadores en el reino de insectos y animales.

Si desea ponerse el encaje verde, que también se alimenta fuertemente con pulgones, pero generalmente en su fase de larvas, planta Girasoles maximillianos. Estas plantas nativas del norte estadounidense ofrecen un excelente hábitat para depredadores útiles. También se extienden y crecen fácilmente, florecen desde el verano hasta las partes más suaves del otoño.

Un comentario sobre algunos girasoles: ella Ocupa mucho espacio. Plantalos donde puedan propagarse y donde no sean otros cultivos o áreas naturales. Úselos como una función de conservación de la naturaleza en su granja donde hay suficiente espacio para crecer.

Tubo

Por supuesto, sería un error mencionar el control integrado de plagas sin grabar Yarrow. Una de las plantas indígenas más poderosas y hermosas, Yarrow es una Vista de insectos útiles. Atrae a muchos depredadores de pulgones y otros.

Planta el biográfico, entre otras cosas, plantas, pero proporciona algo de espacio para que no las intimida. Se puede cultivar, entre otras cosas, las plantas (en contraste con el girasol Maximillian), pero puede ser agresivo en entornos óptimos. Sin embargo, una tira entre las filas de papa es una gran idea.

Mezcle el bilarro con otras plantas nativas, y tendrá tiras de praderas que País cultivado de amortiguaciónAgregar a los esfuerzos de recuperación o iniciarlos.

Ordeño

Conocido como el anfitrión más importante de las mariposas monarca, también algodoncillo La dama atrae a los escarabajos. Pero ahí no es donde terminan los beneficios. Los colibríes son depredadores de pulgones, y les gusta néctar de néctar de flores de algodoncillo. Las abejas proporcionan algodoncillos y cualquier cultivo en el área.

Al igual que Yarrow, tiene sentido plantar algodoncillo junto a sus papas y mantenerlas fuera de la misma cama. El algodoncillo le irá bien en sí mismo o en una franja de plantas de praderas. Los tallos contienen uno jugo tóxico Eso puede irritar la piel, por lo que es una buena idea mantenerla en un área que recibe poca intervención humana. Esto le da a los príncipes el espacio para hacer lo suyo.

Alforfón

Como cubierta, el trigo sarraceno es una excelente opción. Es un mantillo vivo que crece rápido, suprimiendo las malas hierbas A medida que crece. Puede crecer en un suelo pobre, lo que requiere poca enmienda para prosperar. Las raíces también ven para fósforo. Esto lo convierte en un buen candidato para interplorar con las papas.

Las flores son enormes Syrphid Fly Delenitanteen. Estos tipos son otro depredador viable que mantiene bajos los pulgones cuando florecen las papas. Con innumerables fuentes comerciales para trigo sarraceno, es una de las plantas más accesibles que se mencionan aquí.

Para los agricultores que desean usar prácticas regenerativas en su granja, hay Numerosas especies nativas Elegir.

Pastos nativos

Para Escarabajos carabidosLos mejores atractores son los pastos nativos. Los ganaderos se benefician del uso de nativos en sus prados, y aún más si esos prados se juegan en un modelo de recuperación. Esto significa que es posible tener múltiples flujos de ingresos en la granja si hay espacio para ellos, desde el ganado y los cultivos alimenticios.

Independientemente de si los animales de pastoreo forman parte de la granja, incluidas las hierbas nativas Reducir los pulgones Cuando crecen en el vecindario. Plantalos en tiras o en las cercanías de sus papas. Al hacer esto, traes depredadores de áfidos y también albergas mariposas, patinetas y más.

Son semillas de hierba Comida para pájaros en inviernoY los ciervos también aprecian los pastos nativos. Si tiene ciervos de cola blanca en su granja para arrendar a los cazadores algo que querías, esta es tu oportunidad.

Mostaza

Probablemente hayas visto una especie de fábrica de Brassica en tu granja. ¿Qué pasa si aprendiste que esta es una fuente de alimento para el vuelo de Syrphid? La mostaza se usa como cobertura, pero también son uno de los principales ATTRAUDS para planeadores. Esto también incluye alguna mostaza cultivada.

Las moscas no solo se alimentan de pulgones. También cazan la escala de insectos y viajes. Agricultores de flores que tienen problemas con Viajes de flores occidentales Obtiene un impulso al plantar diferentes mostaza. Muchos son hermosos y también funcionan como rellenos en ramos de flores cortados.

Lado de la reina Ana

Una cara común en la granja de flores es el lado de la reina Ana, y Hoverflies también aman estos. Aunque no es aconsejable plantarlos en áreas donde sea invasivo (que es mucho), es una buena fuente de alimento para los depredadores de pulgones.

Debido a que puede ser poderoso, incluso fuera del rango invasivo, es mejor plantarlo en tiras cerca de sus filas de papa. Déle espacio y si decide interpretarlo con una especie próspera diferente, elija una que pueda manejar la intensidad del lado de la reina Ana.

Pen -vest

Los bardongues son similares a las plegantes de zorro en forma de flor. Tienen un hábito similar y a menudo son una de las primeras flores que florece en la primavera. Oportunidad, Las encaje verde aman estas floresY los adultos disfrutarán del néctar de las plantas, mientras que sus larvas liberan las papas de los pulgones.

Este es otro candidato perfecto para granjas regenerativas estadounidenses del norte que desean incorporar prácticas de recuperación en su cultivo de alimentos. Hay más de 280 especies nativas para elegir, y por lo general todas Floración de principios de primavera a verano.

Si planta esto, absorbe en tiras con plantas con flores más largas para mantener a los depredadores en la granja, en lugar de buscar otra fuente de alimento en otro lugar.

Autobús salado

En la mitad occidental de América del Norte, los agricultores se benefician de las plantas Atrivplex canescenso Fourwing Saltbplush. Este miembro de la familia de Amaranth es uno Fuente de alimentos para encaje verdequienes parpadean y las papas para consumir néctar y antes. Esta planta tiene una larga historia de uso entre los pueblos nativos como un tinte y una fuente de combustible.

Los agricultores deben plantas múltiples de esta planta para mantenerla en la granja. Hay mucha diversidad genética entre las plantas y hay poca consistencia entre las plantas con flores masculinas y femeninas. Es por eso que muchas plantaciones asegurarán la supervivencia.

Grabe esto en su granja de papas para cultivar un poco Historia de la planta indígena!

Winecups

Otro floración en primavera a verano, los WineCups son una bendición para las papas debido a su capacidad para traer lacas verdes. Tienden a hacerlo bastante bien en los bordes, lo que los convierte en una buena opción para las granjas con un espacio de cultivo más pequeño y muchas áreas salvajes en los bordes.

Traes uno Ton Bees Hommel Con esto, lo que hace posible producir semillas de papa (en contraste con las semillas de tubérculos) si lo desea. Incluso si ese no es su objetivo final, Lacewings mantiene los pulgones bajo control, Prevenir los virus Esos cultivos destruyen.