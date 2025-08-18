Conoce al Menkum, Erick Thohir se aseguró de que la canción Indonesia Raya en el partido del equipo nacional no fuera golpeado por regalías

Yakarta, Viva – Presidente de la Asociación de Fútbol All Indonesia (Pssi) Erick thohir Los estados cumplirán con las disposiciones de protección de derechos de autor y usarán a en el partido del equipo nacional indonesio.

Erick Thohir ha coordinado con el Ministro de Derecho Supratman Andi Agtas discutió el uso de canciones en cada juego Equipo nacional indonesioComo las canciones nacionales ‘Indonesia Raya’ y ‘Mi patria‘.

Según Erick, el paso confirmó el compromiso de la Federación de apoyar siempre las políticas gubernamentales relacionadas con la protección de los derechos de autor y el uso de canciones.



Los jugadores del equipo nacional indonesio U-16 cantaron la canción de la tierra de mi tierra

«En el estado, todo hay reglas. Al discutir con el Ministro de Derecho, enfatizo que PSSI apoya plenamente las políticas gubernamentales. También dijo que las canciones nacionales claramente se han convertido en un dominio público, por lo que ya no hay necesidad de debatirse», dijo Erick en Jakarta, lunes 18 de agosto de 2025.

Además, dijo que la coordinación se volvió importante, por lo que el fútbol nacional estaba en línea con las regulaciones y al mismo tiempo respetaba el trabajo de los músicos.

PSSI, dijo, tampoco cerró los ojos al uso de canciones comerciales para apoyar el equipo nacional y las actividades de fútbol.

«Por ejemplo, cuando PSSI colaboró con Dios bendeciendo para traer nuestra canción de origen. Todo se hizo con un proceso claro. Involucramos directamente al propietario del trabajo, porque creo que los compositores deben obtener una apreciación decente», dijo

Mientras tanto, reveló que PSSI planea reunirse con la familia de la fallecida Sra. Sud, la creadora de la canción de la tierra de Airku, que a menudo es cantada por seguidores y jugadores del equipo nacional.

«Dios desee, unos momentos en el futuro que nosotros y el Ministro de Derecho nos encontraremos con la familia de la Sra. Sud. Queremos rendir homenaje a su trabajo eterno, al tiempo que recuerdan que los héroes de los compositores también tienen una gran contribución que no debe olvidarse», dijo.

El ministro de bumn explicó que la medida se llevaría a cabo porque el uso del himno nacional y las canciones de lucha en el estadio no solo presentó a Euforia, sino que también fortaleció la sensación de unidad.

Sin embargo, Erick dijo que si involucra canciones comerciales, PSSI seguirá respetando los derechos de autor y los procedimientos que se aplican.

«Cuando los jugadores cantan mi patria en el campo, sus euforios son extraordinarios, algunos incluso derraman lágrimas. Canciones como esta no son solo entretenimiento, sino más bien unir a la nación. Por lo tanto, debemos vivir el mecanismo de uso de manera correcta y proporcional», dijo Erick.