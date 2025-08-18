Había comprado una casa de lujo antes de anunciar una boda, Kim Jong Kook habló

VIVA – Cantante y estrella de famosos espectáculos de variedades surcoreanas, Kim Jong KookSimplemente sorprendió al público con el anuncio de su matrimonio.

El 18 de agosto de 2025, en el set de SBS Running Man en Pyeongtaek, Gyeonggi-do, este hombre de 49 años hizo una sorpresa al expresar sus planes de boda frente a los jugadores y las estrellas invitadas.

Durante la sesión de apertura del episodio, Kim Jong Kook parecía vacilante antes de finalmente compartir las grandes noticias.

«Tengo algo que decir … lo haré Casarse«Dijo Kim Jong Kook, lanzando Kbizoom, lunes 18 de agosto de 2025

Inicialmente, esta confesión fue recibida por la risa y la sorpresa de sus colegas, incluidos el actor Jang Dong-yoon y Kim Ah-young, quienes pensaron que era solo parte del escenario del evento o bromas de cámara ocultas.

Sin embargo, después de que se reveló la verdad, los vítores y las felicitaciones fluyeron de todos los presentes.

Poco después del anuncio en el set, Kim Jong Kook subió una carta emotiva a través de su Fancafe oficial para compartir sus sentimientos y esperanzas con los fanáticos.

«Siempre imagino que un día escribiré algo como esto, pero ahora después de esto, me siento más nervioso y abrumado de lo que pensaba. Sí, me casaré». Kim Jong Kook escribió.

«Este año marcó mi 30 aniversario de su 30º debut. En lugar de lanzar el álbum que he planeado, incluso tengo una relación de por vida. Puedo llegar tarde, pero estoy agradecido de haber vivido de esta manera ahora. Por favor, celebre conmigo y envíe su apoyo. Intentaré vivir mejor en el futuro», continuó.

Kim reveló que su matrimonio se llevará a cabo simplemente y cerrado en Seúl, solo a la que asistieron familias y parientes cercanos. Sin embargo, la fecha exacta del evento todavía se mantiene en secreto, lo que provoca la curiosidad de los fanáticos.

La especulación sobre la posibilidad del matrimonio de Kim Jong Kook realmente ha surgido desde el comienzo de 2025, cuando compró una casa de lujo en Nonhyeon-dong, GangnamVale la pena ₩ 6.2 mil millones (alrededor de $ 4.7 millones). La propiedad de 243 metros cuadrados comprados en efectivo es una conversación porque es su primera compra de bienes raíces en tres décadas de una carrera.

La casa, que también es una residencia de celebridades como Jang Geun-Suk y Lee Yo-Won, originalmente se consideró una inversión personal. Sin embargo, ahora muchas personas lo ven como un paso de preparación para la vida matrimonial.

A lo largo de los años, a menudo se rumorea que Kim Jong Kook está en una relación con varias celebridades, como Yoon Eun-Hye y Song Ji-Hyo, que también está ejecutando estrellas de hombre.

Sin embargo, siempre negó la especulación firmemente. El anuncio de su matrimonio esta vez no solo terminó los viejos rumores, sino que también marcó un nuevo capítulo en su vida que fue recibido con entusiasmo por sus fieles fanáticos.

Esta feliz noticia se convirtió en un momento especial para Kim Jong Kook, conocido como trabajador y lleno de dedicación en el mundo del entretenimiento. Los fanáticos estaban ocupados enviando oraciones y apoyo, con la esperanza de encontrar la felicidad en esta nueva fase de la vida.