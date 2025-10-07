Verifique el precio del oro hoy

JAKARTA (Antara) – El precio del oro, anotado en la página oficial de los amigos de Pegada, muestra tres productos de metales preciosos, fabricados por UBS, Gallery24 y Antam, los cuales experimentan el aumento en los precios de venta.

El precio de venta de Antams Goud aumentó a RP2.356,000 desde el comienzo de RP2.340,000 por gramo, así como Gold Gallery24 también aumentó a RP2.258,000 de RP2.230,000 por gramo.

Al igual que Antam Gold y Gallery24, UBS también subió a Rp2.306,000 desde el inicio con un precio de RP2.275,000 por gramo.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.247,000

– UBS Gold Precio 1 Gramo: IDR 2,306,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 4,575,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 11.305,000

– UBS Gold Price 10 gramos: IDR 22,490,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 56.115,000

– UBS Gold Price 50 gramos: Rp. 111,998,000

– UBS Gold Price 100 gramos: RP223.908,000

– UBS Gold Price 250 gramos: RP559,602,000

– UBS 500 gramos PRECIO DE ORO: RP1.117,887,000

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.184,000

– Precio de la galería de oro24 1 gramo: Rp2.258,000.

– Gold Gallery Price24 2 gramos: IDR 4,447,000

– Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 11,035,000

– Gold Gallery Price24 10 gramos: Rp22,011,000

– Precio de la galería de oro 25 gramos: IDR 54,891,000

– Precio de la galería de oro de la galería24 50 gramos: IDR 109,694,000

– Gold Gallery Price24 100 gramos: RP219,280,000

– Precio de oro de la galería 250 gramos: RP547.929,000

– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: Rp1.095.317,000

– Precio de la Galería Gold24 1,000 gramos: RP2,190,633,000.

Precios de Antam Gold:

– Precio de oro Antam 0.5 gramos: RP1.231,000

– Precio de oro de Antam 1 gramo: Rp2.356,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 4,649,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 6,947,000

– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 11,544,000

– Antam Gold Price 10 gramos: RP23.029,000

– Antam Gold Price 25 gramos: IDR 57,441,000

– Precio de oro Antam 50 gramos: IDR 114,799,000

– Antam Gold Price 100 gramos: RP229,515,000

– Antam Gold Price 250 gramos: IDR 573,510,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: Rp1.146,801,000

– Precio de oro de Antam 1,000 gramos: RP2,293,559,000.