Los precios de la carne de res, el arroz, el chile, la cebolla, hasta que el aceite caiga, revise la lista

Yakarta, Viva – La agencia nacional de alimentos alias Bapanas informa, precio chile Cayena roja cayó a RP 44,565 por kilogramo (kg) del anterior RP 46,893 por kg.

Leer también: Opciones de motocicleta Sport & Scooter 250 CC Octubre 2025: Ninja, CBR, R25, Forza, a XMAX



Los datos del panel de precios de Bapanas en Yakarta el martes por la mañana también se observaron, el precio del chile rojo rizado fue de Rp 56,462 por kg o se redujo de Rp 58,971 por kg, y el precio del gran chile rojo fue de Rp 47,825 por kg o bajó de Rp 50,845 per kg.

Precio cebolla Rp rojo. 37,624 por kg o caídos de RP. 38,293 por kg, y el precio de la matrícula de ajo es RP. 36,320 por kg o abajo de RP. 37,271 por kg.

Leer también: Más popular: Price of Suzuki Sport Motorcycle, nuevos autos de gasolina BYD



Entonces el precio arroz RP premium. 15,944 por kg o abajo de RP. 16,048 por kg. El precio del arroz medio cayó a Rp 13,655 por kg de Rp 13,916 por kg, y el precio del arroz SPHP fue de Rp 12,504 por kg o disminuyó de Rp 12,540 por kg.

Leer también: Rp translúcido. 31,000 por kg, el precio de los huevos de pollo de raza pura aumentó en 175 distritos/ciudades



Los productos de maíz a nivel de agricultor registraron Rp6,599 por kg de la anterior Rp6,683 por kg; La soja de semillas secas (importación) al precio de Rp10,495 por kg cayó de RP10,720 por kg antes.

Entonces carne de res Rp133,697 puro por kg cayó de RP134,882 por kg, pollo de raza pura RP38,259 por kg aumentó de RP38,136 por kg, luego los huevos de gallina RP30,285 por kg aumentaron del anterior RP30,117 por kg.

Mientras tanto, el consumo de azúcar al precio de Rp17,967 por kg cayó de RP18,081 por kg, y el precio de la sal de consumo de Rp11,382 por kg cayó ligeramente del día anterior de Rp11,652 por kg.

Luego, el aceite de cocina empaquetado es RP20,788 por litro del anterior RP21,044 por litro; Aceite de cocina a granel de RP17,348 por litro cayó de RP17,484 por litro; Aceite Rp17,233 por litro cayó de RP17,499 por litro.

Además, la harina a granel Rp9,755 por kg cayó de RP9,845 por kg; Luego, la harina de harina envasada RP12,792 por kg cayó del anterior RP13,050 por kg.

Los productos de pescado hinchados a Rp42,126 por kg aumentaron de Rp41,740 por kg antes; TUNA RP34,829 por kg aumentó del anterior RP34,734 por kg; Milkfish RP34,038 por kg cayó de RP35,213 por kg.