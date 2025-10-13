Undip Semarang trabaja con el Banco de Tierras para desarrollar estudios territoriales

Semarang (ANTARA) – La Universidad Diponegoro Semarang está trabajando con la Agencia del Banco de Tierras para realizar diversos estudios e investigaciones en el sector de la tierra, incluido el fortalecimiento del programa de estudio de la tierra.

El rector de la Undip, Prof. Suharnomo en Semarang, explicó el lunes que la universidad tiene un Programa de Estudio de Tierras Diploma 4 (D4) en el marco de la Escuela Vocacional de la Undip.

Lo transmitió luego de firmar la alianza entre la Undip y la Agencia Banco de Tierras, una serie de actividades “Landsmart Campus Series” con el tema “Optimización del uso de la tierra para el desarrollo sostenible”.

Explicó que D4 Land Undip es un curso de Licenciatura en Planificación Espacial y Planificación Territorial Aplicada (PTRP) de la Escuela Vocacional Undip.

Este programa de estudio se centra en habilidades prácticas en planificación y planificación espacial, con un plan de estudios que consta de un 70 por ciento de práctica y un 30 por ciento de teoría para formar jóvenes expertos en el campo de la planificación espacial.

«Lo primero es que nos beneficiamos de la socialización sobre el uso de la tierra por parte de ATR BPN y la Agencia del Banco de Tierras. Porque tenemos ese programa de estudio (D4 Land). Así que puedes preguntar a los expertos sobre los pros y los contras de la tierra», dijo.

Esta colaboración, dijo, permite realizar más investigaciones, pero la socialización inicial sobre los entresijos de la tierra es importante para los estudiantes de Undip D4 Land, como cuestiones, control de la tierra, etc.

«En segundo lugar, estamos muy agradecidos individualmente porque nuestro campus en Batang, PSDKU Batang, parte de él (el terreno, ed.) está administrado por el Land Bank, y nuestro campus también puede utilizar la asistencia de ATR BPN», dijo.

*Que está justo enfrente del campus de la Undip (Programa de Estudios Fuera del Campus Principal – PSDKU). Gracias, podemos usarlo. «Es bastante grande, 5.000 metros cuadrados», añadió Suharnomo.

Por su parte, Perdananto Ariwibowo, adjunto de Planificación Estratégica y Adquisición de Tierras de la Agencia Banco de Tierras, explicó que esta fue la primera colaboración con la Undip.

La Agencia del Banco de Tierras es una agencia especial (sui generis), una entidad jurídica indonesia establecida por el gobierno central en 2021 y con autoridad especial para gestionar tierras estatales.

Según él, esta cooperación comienza con la socialización y luego se espera que continúe en una forma más amplia, como estudios, investigaciones o desarrollo comunitario, pero también de diversas maneras en el contexto de la implementación de las funciones y tareas de la Agencia del Banco de Tierras.

«El ‘resultado’ podrían ser estudios, también podrían ser comunicaciones, o el canciller también podría decir que tenemos tierras en Batang que deberían ser utilizadas por Undip y demás», dijo.

Actualmente, la Agencia del Banco de Tierras gestiona 34.600 hectáreas de tierras estatales repartidas en más de veinte provincias, incluida Java Central.

“La gestión de la tierra requiere una estrecha cooperación entre diferentes intereses, desde el gobierno central, los gobiernos de distrito/ciudad, las provincias y los ministerios hasta el mundo académico, lo que fortalecerá la implementación de políticas de tierra sobre el terreno”, concluyó.