El récord goleador de Erling Haaland en la Premier League aún no se ha superado en el Manchester City

Erling Haaland sigue rompiendo los libros de récords en el Manchester City, pero hay un objetivo en el que tendrá sus ojos.

Erling Haaland ha marcado en cinco partidos consecutivos de la Premier League con el Manchester City

Erling Haaland, que marca, parece el banquero en todos los partidos que juega el noruego. El delantero del Manchester City ha marcado en 11 de sus 12 partidos con su club y su selección esta temporada, incluidos los últimos 10.

Esos 10 partidos se saldaron con un total de 19 goles y un delantero que regularmente reescribe los libros de récords lo vuelve a hacer. Su hat-trick con Noruega el sábado lo llevó a 51 goles en 46 partidos internacionales y lo convirtió en el quinto medio siglo de goles internacionales más rápido de la historia, justo detrás de Pelé, que ganó 49 partidos.

No es mala compañía, y el jugador de 25 años se ha visto muy diferente esta temporada, impulsado en el Etihad por las responsabilidades de liderazgo y la satisfacción fuera del campo tras el nacimiento de su primer hijo.

Está haciendo que marcar goles parezca más fácil que nunca esta temporada, y es difícil imaginar que algún equipo lo mantenga fuera en este momento. Después de quedar exento del amistoso de Noruega contra Nueva Zelanda del martes, pondrá su mirada en el Everton este fin de semana y buscará devorar a los Toffees.

No hay muchos récords de la Premier League que Haaland no tenga ya. Ha marcado 94 goles en 104 partidos de liga desde que se mudó al City por £ 51 millones. Su cuenta de 36 en la temporada 2022/2023 fue un récord, y ahora ha marcado en 22 de los 23 campos de la Premier League en los que ha jugado, y solo Anfield está fuera de la lista.

Al mismo ritmo, Haaland eclipsará el récord liguero de Alan Shearer de 260 goles en las próximas cinco o seis temporadas. Pero hay un récord que aún no ha logrado, aunque podría estar a medio camino este fin de semana.

Ese es el récord de Jamie Vardy de anotar en 11 partidos consecutivos de la Premier League entre agosto de 2015 y noviembre de 2015, que a su vez se produjo durante el impresionante título del Leicester City en 2015/16.

Vardy rompió el récord que anteriormente ostentaba Ruud van Nistelrooy, que marcó en diez partidos de liga consecutivos con el United al final de la temporada 2002/03 y al comienzo de la temporada 2003/04.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

Luego hay cuatro jugadores que han marcado una racha de goles en ocho partidos consecutivos, una lista que vuelve a incluir a Vardy y Van Nistelrooy, además de Daniel Sturridge y Alexander Isak.

El mejor resultado de Haaland es que ‘sólo’ marcó en siete partidos consecutivos de la Premier League durante sus primeros meses en el Etihad. Luego logró lograr seis seguidos entre marzo y abril de 2023 y cinco seguidos al inicio de la temporada 2024/25.

Su racha actual es de cinco, tras haber marcado ante Brighton, Manchester United, Arsenal, Burnley y Brentford. Si marca contra el Everton esta semana, anotará seis y, aunque el récord de Vardy parece muy lejano, puede que esté a la vista.

Luego se enfrentará al Aston Villa fuera de casa y al Bournemouth en casa para intentar lograr su mejor marca personal en ocho partidos seguidos, antes de un partido del Etihad contra el Liverpool.

Esto demuestra lo impresionante que fue la actuación de Vardy: si Haaland lograra igualarlo, solo lo haría contra el Leeds el 29 de noviembre, y si lo rompiera, sucedería contra el Fulham el 3 de diciembre. Esas fechas todavía se sienten lejanas en este momento.

Pero dada la forma en que Haaland ha comenzado esta temporada, parece posible extender un poco más esta racha. También podría acercarse en algún momento, incluso si de repente deja la portería a cero, pero si bien cada gol lo acerca al récord de Shearer, tendrá que perseguir a Vardy nuevamente si su racha actual se detiene.