Banijay lanzará 10 programas piloto con creadores digitales

Banijay El jefe de entretenimiento, Marco Bassetti, dijo a una audiencia en mipcom El lunes, la compañía encargó 10 pilotos a socios de la economía creadora en Francia y el Reino Unido utilizando IP inactiva del catálogo de Banijay.

Trabajar más estrechamente con la economía de los creadores era una prioridad para la compañía, dijo durante una conversación en el escenario con Elsa Keslassy, ​​editora ejecutiva de Variety International, y Cynthia Littleton, coeditora en jefe de Variety.

Bassetti, quien fue honrado con el premio Variety Vanguard en la conferencia y mercado de televisión, dijo que podría convertirse en una situación en la que todos ganan, donde Banijay podría llevar la propiedad intelectual y la capacidad de producir a un alto nivel y los creadores traerían una gran comunidad.

