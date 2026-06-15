Un incendio arrasa el centro comercial Franklin Township, Nueva Jersey; varios negocios afectados

MUNICIPIO DE FRANKLIN, Nueva Jersey (WABC) — Un incendio arrasó un centro comercial en Nueva Jersey.

Las llamas comenzaron alrededor de las 11:49 pm del domingo en Hamilton Street en Franklin Township.

Varios departamentos y compañías de bomberos tardaron horas en controlar el incendio.

Los seis negocios que resultaron dañados incluyen un mercado de frutas tropicales, una lavandería, una farmacia y una tienda de 99 centavos.

Hamilton Street estuvo cerrada entre Matilda Avenue y Baier Avenue hasta aproximadamente las 6:40 am

«Gracias a la respuesta rápida y coordinada de nuestros bomberos, agentes de policía, personal de servicios médicos de emergencia y socios de ayuda mutua, este incendio pudo controlarse sin que se reportaran heridos», dijo el director de Seguridad Pública, Lloyd Fredericks. «Este incidente resalta la dedicación de los hombres y mujeres que sirven a nuestra comunidad. Apreciamos los esfuerzos de todas las agencias que respondieron».

La causa del incendio sigue bajo investigación.

Si tiene alguna información, se le solicita comunicarse con el Director de Prevención de Incendios, John Hauss, al 732-873-2500 extensión 6305.

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