Se resuelve el misterio del asesinato de dos mujeres en Banyumas, el móvil del autor hace menear la cabeza

Purwokerto, VIVA – El caso del descubrimiento de los cadáveres de dos mujeres en la aldea de Patikraja resultó ser víctimas de un asesinato premeditado por motivos económicos.

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«Concluimos que este asesinato se llevó a cabo de manera planificada y tuvo lugar en dos fases, es decir, el 11 y 12 de junio de 2026», dijo el jefe de policía de Banyumas, el comisario de policía Petrus P Silalahi, el lunes 15 de junio de 2026.

Las dos víctimas en este caso son KA (80), residente de Patikraja Village y abuela materna del sospechoso, y AA (18), residente de South Purwokerto y compañera de trabajo del sospechoso.

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El sospechoso de las iniciales ANR alias D (23), residente de la aldea de Kedungrandu, distrito de Patikraja, es sospechoso de planear el asesinato para controlar la propiedad de la víctima por motivos económicos.

El incidente comenzó el jueves 11 de junio de 2026, por la tarde, cuando el sospechoso fue a la casa de la víctima de KA para pedir dinero prestado, pero fue rechazado porque la víctima mencionó la deuda pendiente del sospechoso.

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«El sospechoso se quejó entonces de problemas económicos. Esto desencadenó emociones después de que la víctima lo comparara con otros nietos», dijo Petrus.

Después de que la víctima de KA realizó la oración de Isha, el sospechoso tomó un martillo en la casa de la víctima y la golpeó hasta que murió. Luego, el sospechoso tomó su teléfono celular y 220.000 IDR en efectivo.

Después del incidente, el sospechoso se reunió con la víctima AA, a quien conocía desde mayo de 2026. Luego, los dos se dirigieron a la zona de Baturraden antes de regresar a la casa de la víctima KA.

Ante la víctima AA, el sospechoso admitió que la casa pertenecía a sus padres, aunque la primera víctima todavía estaba en la casa.

En las primeras horas del viernes 12 de junio de 2026, la víctima AA comenzó a sospechar después de ver a alguien acostado en la sala de oración. Luego, el sospechoso mató a la segunda víctima con el mismo martillo.

«El sospechoso cometió otro asesinato y se llevó las pertenencias de la víctima, incluido un teléfono celular y joyas», dijo.

Luego de la muerte de las dos víctimas, el sospechoso intentó eliminar rastros limpiando manchas de sangre, moviendo los cuerpos y enviando mensajes vía WhatsApp desde el celular de la segunda víctima para engañar a la familia de la víctima.

Cuando los residentes buscaban a las víctimas del KA el viernes 12 de junio de 2026 por la mañana, el sospechoso trasladó el cuerpo de la primera víctima a un pozo en la cocina y escondió el cuerpo de la segunda víctima en el cobertizo de la casa.