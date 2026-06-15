¿Curry Barker e Inde Navarette obtendrán nominaciones?

Cada temporada de premios produce una película que obliga a Hollywood a reconsiderar sus propias reglas y prejuicios. Este año esa película no llegó de un festival de otoño ni de una marca boutique. Vino de un YouTuber.

“Obsession”, la gran sensación de terror del escritor y director Curry Barker, continúa haciendo negocios sin precedentes, recaudando 19 millones de dólares en su quinto fin de semana de estreno. El detalle más notable es que la película de bajo presupuesto ya ha acumulado cuatro fines de semana consecutivos más grandes que su ya impresionante debut de 17 millones de dólares, una trayectoria casi inaudita en la era teatral moderna. “Obsession” ha generado 265 millones de dólares a nivel mundial, lo que la convierte en el lanzamiento más taquillero de todos los tiempos para Focus Features. Y esa cifra replantea toda la conversación, especialmente en lo que respecta a los premios. La pregunta ya no es si el público está obsesionado con “Obsession”. La cuestión es si la Academia también lo será.

Durante años, la conversación entre género y distribución ha estado dominada por una sola marca. A24 convirtió la película de género elevado en una categoría de prestigio en sí misma. “Obsession” es, en muchos sentidos, la película menos A24 de la era moderna: una película amplia, comercial y sin remordimientos que complace al público y que está generando dinero que los sellos especializados rara vez ven.

Por eso es importante para Focus. El éxito de “Obsession” ofrece al estudio la oportunidad de redefinir lo que puede ser la marca. El antiguo manual de estrategia trata a los aspirantes a premios como algo que se adquiere o se fabrica, el llamado “cebo para los Oscar” elaborado a partir de ingredientes de prestigio. Puedes descubrir un talento dentro de una película de género y luego transformar esa película de género en una candidata a premios.

Y existe un modelo reciente e instructivo para exactamente ese movimiento: “Get Out” de Jordan Peele.

En 2017, un director novel (con fuertes vínculos con la comedia) hizo una película de terror de 4,5 millones de dólares que la industria inicialmente clasificó como género. La primavera siguiente fue nominada a mejor película, director, actor principal para Daniel Kaluuya y guión original. Peele ganó el premio al guión, superando a la eventual ganadora a mejor película “The Shape of Water” y a su principal rival “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Una película de terror hizo eso.

“Get Out” demostró que existe el camino desde la ruptura del género hasta la obtención de premios. Y en todo caso, Barker podría encontrar su camino hacia el triunfo por primera vez en la DGA que Peele, Bo Burnham y RaMell Ross han disfrutado.

El momento no podría ser mejor. Acabamos de salir de la 98ª edición de los Premios de la Academia, donde el terror dio una merecida vuelta de victoria: se llevó ocho victorias, la mayor cantidad en la historia del terror en una sola ceremonia. La épica vampírica de Ryan Coogler, “Sinners”, lideró la lista con 16 nominaciones, la mayor cantidad en la historia de los Oscar, rompiendo la marca de 14 que alguna vez compartieron “All About Eve”, “Titanic” y “La La Land”, y convirtió cuatro de ellas en victorias. Le siguió “Frankenstein” de Guillermo del Toro con tres, y el primer premio televisado de la noche fue para Amy Madigan por su papel transformador como la tía Gladys en “Weapons”.

Recuerde, hace apenas unos años, los fanáticos del terror presionaban para obtener una sola nominación. Y las redes sociales se enfurecieron porque no pudimos obtener el reconocimiento merecido para artistas dignos como Toni Collette en “Hereditary” o Lupita Nyong’o en “Us”.

Aún así, la relación del terror con la Academia siempre ha venido con un asterisco. Los ganadores del género han tendido a ser los menos favorecidos, los atípicos o los únicos, y muchas de las películas celebradas no son de terror “puro” en absoluto.

“Tiburón” de Steven Spielberg es una superproducción de aventuras con terror en la sangre, realizada por uno de los maestros del cine. “El silencio de los inocentes” es un thriller procedimental con un puñado de escenas genuinamente aterradoras, sustentadas en una narrativa atrasada para Anthony Hopkins. Incluso “Sinners” es tanto un drama histórico como una película de vampiros, con Coogler detrás de la cámara.

¿Y quién podría olvidar a Demi Moore, cuya victoria como mejor actriz por el horror corporal “The Substance” parecía casi predeterminada, con narrativa de regreso y todo, antes de que el premio se le escapara a Mikey Madison en la noche de los Oscar?

El terror todavía tiende a necesitar un sello de prestigio para ser tomado en serio. Necesita un autor, un actor experimentado, una taquilla asombrosa o una mezcla de géneros. Es posible que ese cálculo esté cambiando lentamente, pero no ha desaparecido.

«Obsesión» ©Focus Features/Cortesía Colección Everett

Pero aquí es donde “Obsession” se vuelve interesante. Marca más de esas casillas de lo que sugieren sus orígenes. La película parece una mezcla de “Get Out”, “Smile” y el thriller de 1993 “The Crush”, con un toque de la obsesiva película de 1992 “Single White Female”. Un retroceso amoroso a los brillantes y mezquinos thrillers de terror de los años 90. Pero lo más importante es que tiene una historia del director (también conocida como narrativa de premios) hecha a medida para una campaña.

Si “Obsession” consiguiera una nominación a mejor director, Barker grabaría su nombre en los libros de récords, sentado en compañía de los directores más jóvenes jamás reconocidos en la categoría, solo detrás de John Singleton, que tenía 24 años y 44 días por “Boyz n the Hood” de 1991, y Orson Welles, 26 años y 279 días por “Citizen Kane” en 1941. Tendrá 27 años y será un creador de YouTube a poca distancia de una empresa con la que la mayoría de los graduados de escuelas de cine sólo sueñan.

Si “Get Out” tenía a Kaluuya, “Obsession” tiene a Inde Navarrette. La película vive y muere gracias a su estrella emergente como Nikki, la compañera de trabajo, amiga y posible interés amoroso. Es un giro físico y valiente, cuyo comportamiento y gestos se construyeron gracias a la colaboración entre Barker y su estrella. Los gritos, contorsiones y cambios de voz se hicieron sin CGI ni inteligencia artificial, y ese detalle es su propia forma de moneda de campaña en una era en la que tanto el público como los votantes son cada vez más escépticos sobre la mejora digital.

La película es sólo el segundo largometraje de Navarrette, después de “Wander Darkly” de 2020, tras papeles televisivos como “13 Reasons Why”. A lo largo de los casi cien años de historia de los Oscar, sólo seis mujeres latinas han sido nominadas a mejor actriz: la ícono brasileña Fernanda Montenegro por “Estación Central” en 1998; la estrella mexicana Salma Hayek por interpretar a la pintora Frida Kahlo en “Frida” en 2002; La actriz colombiana Catalina Sandino Moreno por “María llena eres de gracia” en 2004; La actriz mexicana Yalitza Aparicio por “Roma” en 2018; La actriz cubana Ana de Armas por interpretar a Marilyn Monroe en “Rubia” en 2023; y la actriz brasileña Fernanda Torres, quien se unió a su madre, Montenegro, como segunda nominada de su país, por “I’m Still Here”.

Navarrette agregaría su nombre a esa breve lista. Nacida en Tucson, Arizona, de madre australiana y padre mexicano, la nominación convertiría a la joven de 25 años en la artista latina más joven jamás reconocida en una categoría de actuación.

El análisis honesto es que la baraja sigue estando en contra de la película. El terror todavía lucha por el respeto, el éxito de taquilla todavía es descartado como comercial más que artístico, y una película realizada por un creador de YouTube enfrentará todas las condescendencias que el ecosistema de premios pueda reunir. La campaña será una batalla cuesta arriba.

Pero cada uno de esos obstáculos alguna vez estuvo presente en “Get Out”.

Los ingredientes están aquí. Es un fenómeno cultural en taquilla con una actuación estelar, un director con una historia de origen única en una generación y una distribuidora que tiene mucho que ganar apostando por ella. Focus Features tiene el lanzamiento más taquillero de su historia. Lo inteligente es tratarlo como el contendiente en el que podría convertirse. Fuentes del estudio cuentan Variedad Se está planeando una campaña completa para los Oscar. Solo para pensar: el año pasado fue “Hamnet” y ahora es “Obsession”.

Y ya que estamos en el tema, yo diría que debería tomar el mismo camino, aunque un poco controvertido, de los Globos de Oro y presentarse en la categoría de comedia. El humor incómodo lo justifica.

Queda por ver si los Oscar seguirán o no. Pero por primera vez en mucho tiempo, una película de terror de este tamaño desafía a los votantes a mirar hacia otro lado. Es posible que descubran que no pueden.