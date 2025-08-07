UMS -Kanselier enfatiza el uso de servicios de educación de calidad

Solo (Antara) – Rector de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. DR. El Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Destacó el uso de servicios de educación de calidad.

La dedicación fue transferida durante el evento de discusión grupal con el título de percepción equitativa y aceleración de la reputación de UMS en Solo, Java Central, el jueves.

Hizo hincapié en la importancia de la capacidad de respuesta en el tiempo, especialmente relacionado con la aprobación de la tecnología y la modernización del sistema educativo en UMS. Harun enfatizó una serie de cosas importantes, incluidas las actualizaciones del plan de estudios, la coordinación de los sistemas de servicios académicos postdoctorales, para optimizar la integración de la tecnología digital en el proceso de aprendizaje.

«Tenemos que adaptarnos a los nuevos ecosistemas que se activan cada vez más digitalmente y rápidamente. En medio de desafíos como este es la modernización del sistema como una necesidad. Los UMS deben poder ofrecer un servicio excelente, incluidos los estudiantes postdoctorales que generalmente trabajan y necesitan acceso flexible a la educación», dijo.

Además, el UMS Kanselier ha proporcionado una estrategia conjunta para mejorar la calidad de los servicios académicos y no académicos, no solo para los nuevos estudiantes, sino también para todos los estudiantes activos.

Varios temas estratégicos que también se discutieron en el foro incluyen ajustes al plan de estudios número 53 de 2023 de la regulación Permendikbudistek.

El nuevo formato del curso AIK como parte del fortalecimiento del carácter estudiantil.

Los cambios en la orientación de los nuevos estudiantes serán más sistemáticos y más extensos. Optimización de la conferencia y el programa de estudio – Oficina de servicios a nivel posdoctoral.

Innovación del sistema integrado de investigación de tesis digital y tesis.

Fortalecer el recursos humanos de la tecnología de la información y los servicios basados en la automatización. Estrategias de promoción digital a través de instalaciones para el campus de tecnología.

El canciller de UMS también subrayó la importancia de la consolidación institucional para aumentar la reputación académica. Esto incluye el desarrollo de centros de estudio, los profesores de cumplimiento en diversas capacidades y activos en los que los maestros participan en la investigación y los servicios comunitarios.

«Este FGD es un primer paso importante para que nuestra visión sea igual. UMS continuará ir a una Universidad Internacional Superior, pero aún sobre los valores islámicos y Kemaduhammadiyahan», dijo.

Mientras tanto, a esta actividad asistieron el liderazgo de la universidad, el maestro y el personal educativo para dar la bienvenida al nuevo año académico y fortalecer el uso de servicios de educación de calidad.

Vice -Kanselier IMS Prof. DR. Dr. Ihwan Susila, M.Sc. Dijo que más de 7,000 nuevos estudiantes se han registrado actualmente y están listos para comenzar conferencias. Este número refleja el número de confianza pública en UMS.

«Esta confianza es una gran responsabilidad para todos nosotros. La comunidad confía en que sus hijos reciban capacitación con pleno compromiso, de modo que sean de alta calidad y graduados muy competitivos. Por lo tanto, damos la bienvenida a nuevos estudiantes con los mejores servicios educativos», dijo.

La actividad que se realizó en el Campus IV de la Mezquita KH Masur se cerró con una sesión interactiva de preguntas y respuestas que significaba las ambiciones y los aportes de los participantes.

Se espera que este foro sea una base sólida para dar la bienvenida al nuevo año escolar y fortalecer la reputación de UMS como un campus superior y confiable a nivel nacional e internacional.