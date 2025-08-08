¡Arrapes! Las Naciones Unidas en Pati aumentaron un 250 por ciento, gobernador de Java Central: No conduzca a la gente

Pati, vivo – Aumento polémico en el impuesto sobre la tierra y el edificio (PBB) hasta el 250 por ciento en la regencia de Pati, llamando la atención del gobernador central de Java, Ahmad Lutfi. La política que desencadenó la protesta de los residentes incluso fue coloreada por la tensión cuando los oficiales de Pat PP Satpol PP confiscaron el cuadro de donación de acción, que luego se opuso a las masas.

El gobernador Lutfi afirmó haber coordinado directamente con el regente de Pati y sugirió que se revele el aumento de las Naciones Unidas.



El gobernador de Java Central, Ahmad Lutfi, durante el Pekalongan experimentó Musrenbangwil Foto : Teguh Joko Sutrisno/TVone

«Con el Regente Pati, he coordinado, también lo ordené, porque esto se ha convertido en un tema de tendencia, y no solo que, esta es una lástima para la comunidad si se plantea y hay una queja pública. Mi política, sugiero ser revelado y sostenido por el gobierno regional PATI con la comunidad competente», dijo durante las actividades oficiales de Purworejo, jueves (7/8/2025).

Según Lutfi, el tema del aumento de las Naciones Unidas debe discutirse juntos entre el gobierno regional y la comunidad, de modo que las políticas tomadas no sean oneradas.

«Con respecto al surgimiento de las Naciones Unidas, el principio debe ajustarse a la capacidad de la región. En segundo lugar, no debe cargar a la comunidad. Por lo tanto, mi orden de ser evaluado y estudiando, si es necesario, se reduce en ese momento. Bueno, para eso se abrirá rápidamente el diálogo», explicó.

También solicitó que el gobierno de la Regencia Pati inmediatamente realice una socialización masiva a la comunidad, de modo que surge los disturbios.

«No demores. Continúe socializando masivamente, para que la comunidad sepa que, de hecho, todo esto es para la comunidad, de la comunidad y por la comunidad», agregó.

Además, Lutfi alentó al gobierno de Pati Regency a presentar una solicitud de estudios a terceros, luego presentado a la provincia para ser revisados. Este paso, según él, es importante determinar si el aumento de las Naciones Unidas es factible o si necesita ser cancelado.

«¡El principio no carga a la comunidad!», Destacó. (Teguh Joko Sutrisno/TVone/Central Java)