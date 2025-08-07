El Ministerio de Asuntos Interiores y BP Tapera firmó la cooperación para ayudar a los empleados de bajos ingresos a obtener una residencia decente

VIVA – Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) Firme el Acuerdo de Cooperación (PKS) con la Agencia de Gestión de Ahorro de Vivienda Pública (Tapa de BP) Para ayudar a los empleados de bajos ingresos a obtener viviendas decentes a precios asequibles. Este paso es parte del programa de suministros de tres millones. Casa Para personas de bajos ingresos (MBR).

Leer también: Ministro de Asuntos Interiores y Presidente de KPK que discute el fortalecimiento de la educación anti -corrupción y la transparencia de los servicios públicos



La firma fue llevada a cabo por el Secretario General (Secretario General) del Ministerio del Interior Tomsi Tohir y el Comisionado Adjunto para la utilización de BP Tapera Sid Herdi Kusuma. El evento tuvo lugar en el Sasana Bhakti Praja Building (SBP), Ministerio de Asuntos Centrales, Yakarta, jueves (7/8/2025).

Leer también: Comprar y vender casas de arrastre, resulta que estas son 5 propiedades de protivencia saugish



El Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores), Muhammad Tito Karnavian, dijo actualmente hasta 1.190 empleados del Ministerio de Asuntos Interiores de la casa, se han registrado para un programa de financiamiento de viviendas. Consideró que el programa podría ayudar a los empleados de bajos ingresos a obtener viviendas decentes a precios asequibles.

«Entonces, aparte de la comunidad, algunos oficiales también son bajos. [gajinya] Según los 5 millones, a la derecha «, dijo el Ministro de Asuntos Interiores en frente del equipo de medios después del evento.

Leer también: Aumento del poder adquisitivo, Ministro de Asuntos Interiores de la provincia central de Papúa, las montañas de Papua y la realización del sur de Papua Genjot de la APBD



Esperaba que la asistencia al acceso decente a la vivienda pudiera mejorar el desempeño de los empleados del Ministerio de Asuntos Interiores, incluso en proporcionar servicios públicos. Esto se debe a que la casa es una necesidad básica que debe satisfacerse.

«Y la desviación potencial también se reducirá», explicó.

El Ministro del Interior expresó su gratitud a varias partes relacionadas, incluidas las áreas del Ministerio de Vivienda y Asentamiento (PKP), que continúa proporcionando viviendas decentes para MBR. Como se sabe, la provisión de tres millones de casas es uno de los programas estratégicos lanzados por el presidente Prabowo.

«Te agradezco [kepada] Sr. Presidente y también gracias a [Menteri PKP] Pak Ara, por el bienestar de ASN, incluido el Ministerio del Interior «, explicó.

Además, el Ministro del Interior expresó su totalidad para el programa de tres millones de hogares para MBR. Este apoyo fue indicado por un decreto conjunto entre el Ministro de Asuntos Interiores, el Ministro del PKP y el Ministro de Obras Públicas relacionadas con la exención de los derechos de tierra y construcción (BPHTB) y Levies de acuerdo de construcción (PBG) para MBR. En la actualidad, todos los gobiernos locales (PEMDA) han emitido reglamentos regionales (reglamentos regionales) para hacer un seguimiento de la política.

Dijo el Ministro de Asuntos Interiores, el presidente Prabowo apreció el curso del programa que se consideraba como se esperaba.

«Y el presidente dijo que lo que se ha hecho está en el camino correcto. Escuché por sí mismo, el lenguaje está en el camino correcto. Así que continuaremos corriendo para alcanzar el objetivo», explicó.

Mientras tanto, el ministro de PKP, Maruarar Sirait, expresó su gratitud a varias partes, incluido el Ministro del Interior Tito, quien había apoyado mucho el programa. Según él, este programa puede funcionar bien gracias a la cooperación con varias partes, incluso en las filas del gabinete.

«No hay Superman en este gabinete, hay un súper equipo. Todo es la visión y la misión del presidente, no hay visión y misión del ministro. Y este ministro es compacto, ayudándose mutuamente», dijo.

También estaba presente en la firma del subdirector de gabinete del presidencial Muhammad Qodari, el comisionado de BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, así como los funcionarios oficiales de la Escuela Intermedia y el Ministerio de Asuntos del Interior y otras instituciones. En esa ocasión, también entregó simbólicamente la llave del Ministerio del Interior.