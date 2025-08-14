UKMPR Unsud Sociolize Problemas de nutrición para Posyandu Muntang -Paders

Purbalingga (Antara) -El programa de refuerzo de capacidad estudiantil -team (PPK ormawa) -unidad de actividades e investigaciones estudiantiles (UKMPR) de la Universidad Jenderal Soedirman (UNOELT) Purwokerto Socializados problemas nutricionales en la aldea Posyandu Javal, Purbalage.

La socialización con el tema «Nutrición equilibrada y el contenido de Piringku» que se celebró en el Muntang Village Hall, Distrito de Kemangkon, Purbalingga Regency, viernes (8/8), fue una continuación de una serie de actividades de clase familiar de Muntang Cares (PEKA).

A esta actividad asistieron 12 equipos de implementación, 5 UKMPR -Macheels, Presidente de UKMPR como representantes de Ormawa y 19 marcos Posyandu. El jefe de Muntang Village Arif Budiarto SPT también estuvo presente con la persona de recursos Annisa Rahma Fadhila Sgz, una educación nutricional de la comunidad y cofundadora @perjalanan Color.

En sus comentarios, el jefe de la aldea de Muntang Arif Budiardo apreciaba la consistencia de los estudiantes para mantener un programa de estructura de capacidad.

Leer también: Expertos legales: las reglas de regalías deben aclararse con regulaciones estrictas

«La educación nutricional es muy importante porque el papel de los marcos no es solo un voluntario, sino también la primera línea de salud pública», dijo.

Al entregar material, la educación nutricional de Annisa Rahma Fadhila explicó el principio de cuatro pilares de alimentos equilibrados de acuerdo con el Reglamento Ministro de Salud (Permenkes) número 41 de 2014, a saber, diversidad de alimentos, comportamiento de vida limpio y saludable (PHBS), actividad física y garantía de peso regular.

Además, los participantes también están equipados con 10 mensajes nutricionales equilibrados y pautas prácticas para el «contenido de mi Pyrom» como referencia para la parte de alimentos saludables todos los días.

Annnisa enfatizó la importancia de elegir alimentos nutritivos, limitar el azúcar, la sal y la grasa, así como la multiplicación de frutas y verduras.

«El término ‘4 saludable 5 perfecto’ no es relevante. Si no puede comer fruta, agregue una porción de verduras. La leche no es obligatoria, se ajusta a la condición del niño. La clave es consistencia», explicó.

La actividad tuvo lugar interactivamente a través de una sesión de preguntas y respuestas y una discusión grupal listada que el menú local discutió en base al «contenido de mi Piringku» con dos cursos principales y dos postres. Cada grupo presenta el menú de discusión para las personas de recursos.

El evento concluyó con documentación conjunta y la presentación de agradecimiento al orador. Se espera que los marcos Posyandu puedan aplicar el conocimiento adquirido para apoyar el crecimiento y el desarrollo óptimos del niño y reducir el retraso en la aldea de Muntang.

Lea también: Los estudiantes de Posyandu del trabajo no marcado trabajan juntos para evitar el retraso en la aldea de Muntang

Lea también: Conocer la enfermedad de muchas glándulas balbuceantes en la comunidad