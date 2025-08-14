Wayne Rooney se centra en la próxima transferencia del Manchester United Transfer y le da un juicio a Benjamin Sesko

La ex estrella de Man United, Wayne Rooney, ha explicado lo que cree que el club debe llegar antes de cerrar la ventana de transferencia.

Wayne Rooney está contento con la forma en que el verano ha desaparecido para el Manchester United. (Imagen: BBC Sport.)

El ex delantero del Manchester United Wayne Rooney quiere hacer que su antiguo club «una o dos sesiones de firma más» para la ventana de transferencia concluya y enfatiza la necesidad de un centrocampista central.

Con poco más de catorce días de la ventana de transferencia de verano restante, United todavía está en el mercado para un centrocampista y han identificado a Brighton & Hove Albion Carlos Baleba como un jugador interesante.

Los Rojos disfrutaron de un concurrido verano del campo en preparación para el inicio de la nueva campaña de la Premier League este fin de semana y trajeron cuatro nuevos jugadores. Han dado prioridad a atacar sesiones de firma este verano y se han preparado en Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko.

Rooney, quien está satisfecho con la incorporación de Sesko, quien enfatiza lo que traerá a la mesa, cree que United todavía tiene que agregar un centrocampista al equipo de Ruben Amorim frente a la ventana que estará cerrado el 1 de septiembre.

«Creo que fue algo muy necesario», dijo Rooney a BBC Sport, quien piensa en las adiciones de tres atacantes. «Es genial que hayan identificado a los jugadores que querían bastante temprano.

«Tienen Cunha adentro, Mbeumo, y creo que Sesko es una firma muy importante. Como portero, él es rápido, puede usar ambos pies y es bueno en el aire. Creo que es una firma muy importante para United.

«Todavía me gustaría ver que firmen a un centro del campo sólido que ayudará a verificar los juegos para ellos».

Mientras Rooney hizo su dirección, fue interrumpido por su compañero experto Danny Murphy, quien sugirió que Manuel Ugarte es una opción disponible para que Amorim ofrezca el control del centro del campo.

Rooney respondió: «Todavía me gustaría uno más. Me gustaría ver a Bruno avanzar y eso [the addition of a midfielder] le permite avanzar y jugar más adelante.

«Creo que han hecho algunas buenas sesiones de firma, pero aún me gustaría ver una o dos más».

