Seguridad reforzada en Jammu antes del Día de la Independencia, la red fronteriza en alerta máxima







La seguridad se intensificó en todo el Jammu La región el jueves con aumento de la corriente, patrulla y dominación del área antes de las celebraciones del Día de la Independencia, dijeron las autoridades.

Una cuadrícula de seguridad de varios niveles del Ejército, BSF y la policía de Jammu y Cachemira se han mantenido en alta vigilancia a lo largo de la línea de control y frontera internacional para frustrar cualquier diseño nefasto desde el otro lado de la frontera, dijeron.

Los equipos de respuesta rápida (QRTS) de la policía de JK se han desplegado en la ciudad de Jammu, dijeron, y agregaron que la verificación y el fragmento se han intensificado en los puntos de entrada y salida en cada distrito y en caminos importantes.

El despliegue de la policía y las fuerzas paramilitares centrales a lo largo de la carretera nacional de Jammu-Srinagar y la carretera Jammu-Pathankot también se han fortalecido, dijeron los funcionarios.

La seguridad se ha reforzado en los 10 distritos de la región de Jammu, con un mayor enfoque en la dominación del área y las implementaciones en los distritos infestados de la militancia de Rajouri, PoonchKishtwar, Doda, Udhampur y Kathua, dijeron.

La principal función del Día de la Independencia en Jammu se llevará a cabo en el estadio Maulana Azad, donde el viceministro principal Surinder Choudhary desplegará el tricolor y tomará el saludo.

El primer ministro Omar Abdullah presidirá la función principal del Día de la Independencia que se llevará a cabo en el estadio Bakshi en Srinagar. Se han hecho arreglos especiales alrededor del lugar, dijeron.

Superintendente adicional de Policía Udhampur Sandeep Bhat dijo: «En vista de las celebraciones del Día de la Independencia de mañana, hemos implementado medidas de seguridad estrictas en todo el distrito, desde carreteras nacionales hasta áreas montañosas como Basantgarh y Latti. El personal de CRPF y CISF se desplegan, con perros ronchidos y controles anti-sabotaje en su lugar. La seguridad a lo largo de la carretera está alerta».

La seguridad de la red fronteriza se ha apretado aún más, y todas las carreteras fronterizas se mantienen bajo una vigilancia estricta, dijeron los funcionarios, y agregó que se están monitoreando importantes caminos fronterizos y carreteras a través de CCTV.

Las compañías policiales y de la Fuerza de Policía Armada Central (CAPF) han sido desplegadas y asignadas a la tarea de intensificar el control y la dominación del área, patrullando todo el día, dijeron.

La policía ha emitido un aviso de seguridad en los distritos fronterizos gemelos de Equilibrado y Poonch, buscando la cooperación de las personas durante la verificación e instándolos a informar a las agencias de seguridad cualquier movimiento u objeto sospechoso.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente