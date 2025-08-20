Uin Walisongo fue elegido como una zona típica en el centro de Java

SEMARANG (Antara) – Bank Indonesia (BI) nuevamente celebró el Festival Central de Java Syariah de 2025 (Fajar) como un intento de alentar la economía y las finanzas islámicas en Java Central. El evento que tuvo lugar del 14 al 17 de agosto de 2025 en Queen City Mall, Semarang, aumentó el tema «Sinergia y la sharia de la sinergia por el desarrollo de la cadena de valor halal para fortalecer la estabilidad y la independencia de la economía central de Java».

Fajar 2025 se convirtió en parte del Road to Festival of Sharia Economics (Fesyar) Java e Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). Este evento incluyó varios partidos, que van desde el gobierno provincial central de Java, el Ministerio de Religión, MUI, Baznas, Instituciones de internados islámicos, Instituciones Zakat y Waqf, hasta académicas y comunidades comerciales.

La apertura de Fajar 2025 fue llevada a cabo por el vicegobernador de Java Central, H. Taj Yasin, junto con el jefe de BI Central Java y varios socios estratégicos.

El jefe del representante central de Java BI, Rahmat Drekutra, explicó que Fajar 2025 fue diseñado para fortalecer el sistema Halal -Producteco, las finanzas islámicas y la inclusión de la comunidad. «Queremos alentar al sector real y al financiamiento islámico a ir de la mano, para que el financiamiento productivo para las empresas islámicas pueda ser más fuerte», dijo.