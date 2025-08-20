Ridwan Kamil está listo para aceptar cualquier resultado de la prueba de ADN con Lisa Mariana

Bandung, Viva – Autoridad legal Ridwan KamilMuslim Jaya Batarbutar, declaró que su cliente estaba listo para aceptar cualquiera que se realizaran los resultados del ácido desoxirribonucleico o la prueba de ADN. Lisa Mariana y un niño con las iniciales ca.

«No hablamos de manera optimista o no. Esto es una cuestión de certeza legal en el marco del proceso de investigación. Transmitimos, cualesquiera que se reciban los resultados con responsabilidad», dijo Muslim en Bandung, el miércoles.

Muslim dijo que la agencia de investigación penal (Bareskrim) Polri Programado para anunciar los resultados Tes ADN Esto es hoy.



Ridwan Kamil y Lisa Mariana.

El examen genético se llevó a cabo para probar la verdad del niño con la CA inicial que arrastró el nombre del ex gobernador de West Java.

Agregó que Ridwan Kamil no asistiría a la agenda de anuncios directamente porque tenía otras actividades que no podían quedarse atrás.

«El Sr. RK ha estado trabajando en asuntos profesionales. Desde el principio se ha estado recurriendo a nosotros como un poder legal para que solo nosotros estemos presentes», dijo.

Mientras tanto, el abogado de Lisa Mariana, Johny Nababan, dijo que su partido también había recibido una carta oficial de la policía de investigación penal. Dijo que su cliente probablemente no estaría presente en la agenda.

«(Anuncio) estará representado por el abogado», dijo Johny.

Anteriormente, la prueba de ADN en Ridwan Kamil, Lisa Mariana, y el niño con las iniciales CA se realizó en el edificio de Investigación Criminal el 7 de agosto de 2025.

El examen fue parte de una investigación de presunta difamación reportada por Ridwan Kamil a Lisa después de que la mujer se acusó a sí misma como el padre de su hijo. (Hormiga)