Matheus Cunha ya ha demostrado en un juego en un juego para Manchester United

Man United no comenzó bien en su derrota contra el Arsenal, pero Matheus Cunha hizo un debut empresarial.

Cunha tuvo un buen debut, a pesar del resultado

Hay un Rolls-Royce fuera de Midland, acompañado de una placa que conmemora la reunión entre Charles Stewart Rolls y Frederick Henry Royce en el Hotel Manchester en 1904. Matheus Cunha es un rolls-Royce de un jugador de fútbol.

Cunha, el hombre de los fanáticos del United votó en la derrota por 1-0 contra el Arsenal, produjo una actuación que en los últimos años debutó en Old Trafford. Otro brasileño, Antony, reclamó la gloria en la última derrota del United del Arsenal en la Premier League hace tres años, pero fue tan notablemente solitario y una dimensión en su primera presentación cuando estaba finalmente.

En 90 minutos sin rumbo, Cunha tuvo cuatro intentos, con tres a la meta. Forzó la única buena salvación de David Raya toda la tarde en la primera mitad. Hubo seis gotas intentados y solo dos de los 16 pases de Cunha estaban fuera de lugar.

Tenemos que acostumbrarnos al sonido de los asientos de plástico que se rayan cuando Cunha recibe la pelota. Es un talento que plantea partidos. Las camisas con su nombre y número ’10’ en el Megastore deberán complementarse con más frecuencia.

Uno de los aspectos más tranquilizadores sobre el rendimiento de Cunha fue su velocidad de trabajo. Nadie corrió más que en la Premier League la temporada pasada, una estadística curiosa o engañosa que previsiblemente recibió una mayor exposición después de su traslado de £ 62.5 millones a United.

Los otros caminantes entre los cuatro primeros fueron Virgil Van Dijk, Murillo y Ezri Konsa, tres espaldas centrales. Cunha es un creador de juegos que a menudo ocupa el canal izquierdo.

Sin embargo, jugó para Wolves, quienes estropearon a su extraño. Era tan crucial que lo reembolsaron a la mitad de la temporada con un nuevo contrato y una cláusula de liberación. No importa cuánto corriera Cunha y no importa con qué frecuencia cruzara una frontera, como lo hizo contra la ciudad de Ipswich y Bournemouth para cumplir suspensiones un total de seis juegos, valió la pena los costos.

Un buen delantero elige y elige sus momentos. Cunha tenía suficiente y anotó 15 goles. «Jugué contra él la temporada pasada y él no se detiene», dijo el ex defensor de los Wolves, Conor Coady en Five Live.

«Hablé con los Wolves Boys sobre Matheus Cunha y no encontraron suspensión aquí y allá porque, y suena realmente estúpido, pero es por lo que trae a los juegos y cómo podría ayudar a esos juegos a ganar».

Contra Arsenal, Cunha registró 9.4 kilómetros en 90 minutos y jugó efectivamente fuera de posición. Solo Leny Yoro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu y Bryan Mbeumo corrieron más para United. Se registró un Longbreutun de Cunha a 34.5 km/h.

Fue una actuación de Cunha

«Los jugadores como Cunha, como Bryan, pueden elevar el estadio al mismo tiempo», dijo Ruben Amorim. «Así que creo que lo más importante [was] No éramos aburridos. «

No es lo más importante, pero no se puede subestimar cuán esencial era que United pudiera verse durante el fin de semana de apertura. La derrota es sabrosa para los partidos si ha habido determinación y compañía del equipo de que han caído con una pelea.

Demasiadas de las versiones de las pérdidas de United In House la temporada pasada fueron tan aburridos que los partidarios se mantuvieron catatónicos, entumecidos para el destino del equipo. Una derrota unida no siempre valió el espacio en las páginas posteriores de los periódicos.

Cunha podría haber tenido una pena tarde

El domingo, los que estaban en Old Trafford atravesaron el corbelo. Casi nadie queda para el tiempo completo. Cunha y Mbeumo fueron fuertemente responsables de esto.

Los fanáticos del United cantaron: «Cunha, Cunha, Cunha» cuando el creador de juegos fue presentado a la multitud a principios de este mes antes del inicio contra Fiorentina. Era un conocido grito de guerra, una de una canción que generalmente estaba reservada para Bruno Fernandes. Tarde o temprano Fernandes no podrá hacer las grietas y alguien más tendrá que tomar su capa. Las cabezas se vuelven de Cunha.

Cunha terminó la victoria del Boxing Day de Lobos en United con el brazalete del Capitán atado a sus bíceps. Él saludó en el ganador y fue llamado el hombre de la competencia. En una noche de niebla, la niebla cerebral del jugador del United con Cunha, que estaba contaminada cinco veces y generó tres cartas amarillas. Él posee ese factor Fernandes.

«¡Merecíamos mucho más!» Cunha escribió en Instagram después de la competencia del Arsenal. «Qué honor hacer su debut en este entorno. Continuaremos mejorando. Es solo el comienzo».

United fue el domingo en Craven Cottage, escena del majestuoso doble de Cunha la temporada pasada cuando Wolves ganó 4-1. Haga lo mismo este fin de semana y él será bueno.