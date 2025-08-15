TMMD TEMANGGUNG Green Banaran para el desarrollo ambiental

TEMANGGUNG (Antara) -El 125º Programa Regional TNI Manunggal Building Village (TMMD) Kodim 0706/Temanggung junto con residentes que queman la aldea de Banaran, Tembak, por confirmación ambiental y apuntando a la comunidad.

«En el contexto del programa superior del Ejército del Ejército, esta actividad de plantación de árboles es un intento de promover el empoderamiento ambiental y comunitario», dijo el jueves el comandante de nivel de la compañía TMMD (SSK) en Temanggung, Lettda Inf Rusyanto en Temanggug, el jueves.

Dijo que esta actividad no solo era un lugar para hacerlo más verde, sino también una manifestación tangible de la sinergia del TNI y la comunidad para mantener el medio ambiente.

«Plantar árboles no es solo para hoy, sino para nuestros hijos y nietos más tarde. Esperamos que estos árboles prosperen y estas generaciones futuras se beneficiarán», dijo.

Este programa de plantación de árboles es una parte importante de una serie de actividades regulares de TMMD, que no solo se centra en el desarrollo físico, sino también en el desarrollo ambiental y el empoderamiento de la comunidad.

Dijo, con este simple paso, pero tuvo un gran impacto, la Fuerza de Tarea TMMD y los habitantes de Banaran mostraron que construir pueblos no solo a través del concreto y el cemento, sino también a través de las raíces que penetran en la tierra y la calma del cielo.

Nurrohmad, uno de los residentes que participó en la plantación de árboles y dijo que los tipos de árboles tenían valor y beneficios económicos a largo plazo para la comunidad, incluidos Durian, Soursop y Guavel.

Espera, además de crear aire más fresco, más tarde estos árboles pueden ser una fuente adicional de ingresos para los residentes.

