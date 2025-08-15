Roy Keane deja en claro los sentimientos, mientras que el Manchester United está conectado con dos enormes transferencias

Manchester United estuvo ocupado en el mercado de transferencias este verano, pero aún quiere agregar a su equipo antes de la nueva temporada, donde Roy Keane discuten esos planes.

Roy Keane no era tímido al dar su palabra sobre los gastos del Manchester United

Roy Keane no está contento de que el Manchester United esté conectado con dos mega transferencias de dinero, solo unos meses después de la decisión de Sir Jim Ratcliffe de reducir las comidas del personal.

El club de la Premier League descubrió más de £ 210 millones este verano después de una de sus peores temporadas en la historia reciente. El club ha dado la bienvenida a nuevos jugadores como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, en el que Ruben Amorim renueva su alineación de ataque a través de ediciones considerables.

A pesar de estos cambios, sin embargo, los Red Devils aún enfrentan desafíos en la defensa y el centro del campo, sin nuevas sesiones de firma para fortalecer estas áreas. United ha mostrado interés en Brighton Carlos Baleba, a quien, según los informes, es apreciado en £ 100 millones por el Meeuwen. El club no quiere vender y está buscando una tarifa considerable para renunciar al prometedor jugador de 21 años.

Además, los Red Devils se asociaron con el portero del PSG Gianluigi Donnarumma, quien recientemente anunció su controvertida partida de los campeones franceses después de que Luis Enrique lo pasó por alto. Aunque hay rumores de que Donnarumma puede unirse a City, United también está asociado con otras transferencias controvertidas, incluidas Emiliano Martínez y Adam Wharton.

Los posibles recién llegados fueron un tema candente sobre el último episodio del resto de la superposición es el podcast de fútbol, donde Keane cuestionó las posibles ediciones adicionales de United. ‘Si United lo conseguiría [Donnarumma] Y está Baleba de Brighton, que no puedo creer «, comenzó Gary Neville, informa De Spiegel.

Cuando Keane preguntó cómo United encontraría los fondos para Donnarumma y Baleba, Jamie Carragher llamó: «Pensé que se fueron a la quiebra.

Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Matheus Cunha representan una nueva era de ataque de Man United (Imagen: Ben Roberts – Danehouse/Getty Images).

El Liverpool -legend se refirió a la declaración anterior de Ratcliffe este año, en la que afirmó que sin diferentes rondas de despidos y recortes en las comidas del personal, el club no habría tenido dinero este año.

«A finales de este año, el Manchester United habría tenido sin efectivo, a fines de 2025, después de haber sido colocado £ 232.72 millones ($ 300 millones) y si no compramos nuevos jugadores en el verano, le dijo a la BBC». Estamos trabajando en el cambio y es un período incómodo y un período incómodo y siento simpatía con los fanáticos.

«La respuesta simple es que el club ya no tiene dinero en Navidad si no hacemos esas cosas». En una burla aireada en el podcast, Keane preguntó: «¿El personal recuperará sus sándwiches?»

En febrero se anunció que se detuvieron los almuerzos gratuitos para el personal en Old Trafford y Carrington, junto con el cierre de la cantina del personal del estadio.

Si bien Keane reconoció que el mediocampo asediado de United obtendrá algo de iluminación gracias a la capacidad de los nuevos atacantes para avanzar, sigue siendo un desafío para Amorim.

Sir Jim Ratcliffe afirmó que el club no habría tenido dinero en Navidad este año (Imagen: YouTube/Theover Lap)

El ex capitán del United explicó: «Hay un poco menos presión en su centro del campo, no me malinterpreten, pero ese será el problema de que los detendrán en el próximo año o dos, a menos que traigan jugadores.

«Pero tienen que comenzar en algún lugar. No llevarían siete u ocho jugadores con ellos». Cuando Neville le preguntó si pensaba que podía asegurar un movimiento para Baleba, Keane calificó una razón principal por la cual un acuerdo no se haría realidad.

«Me sorprendería si sucediera», agregó. «Todavía creo que debería hacer un poco más. Todavía es potencial. No puedes pagar £ 100 millones por un jugador que no sabes a dónde va». El renovado ataque del United de Amorim se encontrará con una prueba de fuego inmediato cuando la campaña de Red Devils comience el domingo cuando dan la bienvenida al Arsenal.