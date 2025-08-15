Jokowi asistió a la sesión anual de MPR 2025

Yakarta, Viva -Donesio 7º presidente Joko Widodo (Brillo) Asistente Sesión anual de MPR RI en Complex, Parlamento, Senayan, Central Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.

Basado en el monitoreo en la ubicación, Jokowi llegó al edificio Nusantara alrededor de 08.05 WIB. Jokowi apareció con un traje azul Dongker y una gorra negra.

Además de Jokowi, estuvo presente que el 13 ° Vicepresidente de la República de Indonesia Ma’ruf Amin y el sexto vicepresidente de RI, el intento de Sutrisno, también asistió a la sesión anual de MPR.

Anteriormente informó, el sexto presidente de la República de Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (Sby) Y el séptimo presidente de la República de Indonesia Joko Widodo (Jokowi) asistirá a la sesión anual de 2025 MPR RI hoy, viernes de 1525.

La presencia planificada de Jokowi y SBY fue revelada directamente por el presidente del MPR indonesio, Ahmad Muzani. Todos los ex presidentes y vicepresidente dijeron que Muzani fue invitado a asistir a la sesión anual.

«Por el momento, es la confirmación de que podemos transmitir, el plan es que Pak Sby, que Dios quiera, estará presente, y el Sr. Jokowi también estará presente», dijo Muzani a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta.

Mientras tanto, Muzani dijo que su partido todavía estaba esperando la confirmación de la presencia del quinto presidente de la República de Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

«Luego, para el presidente, estamos esperando la confirmación de la Sra. Megawati Sukarnoputri. El ex vicepresidente y esposas del ex vicepresidente, Dios, todos estarán presentes», dijo.

Para tener en cuenta, la sesión anual de MPR/DPR/DPD generalmente se celebra el 16 de agosto cada año. Sin embargo, para este año, la sesión anual avanzó en agosto de 1525.

En su implementación, el MPR declaró que todo el presidente y el vicepresidente también fueron invitados. Más tarde, el presidente indonesio Prabowo Subianto dará un discurso estatal en el evento.