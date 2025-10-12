Sumatra del Norte aspira a 40 medallas durante el evento de artes marciales PON en Kudus

Kudus (ANTARA) – El contingente de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) tiene como objetivo ganar 40 medallas en el evento de artes marciales de la Semana Nacional del Deporte (PON) de 2025 que se llevará a cabo en el Djarum Kaliputu GOR Arena, Kudus Regency, Java Central.

“El objetivo de 40 medallas, entre oro, plata y bronce, es un objetivo realista porque en el 21º evento PON celebrado en Aceh y Sumatra del Norte en 2024, logramos ocupar el cuarto lugar”, dijo el presidente del Comité Nacional de Deportes de Indonesia (KONI), Sumatra del Norte, Hatunggal Siregar, acompañado por su personal, durante una conferencia de prensa en Kudus el domingo.

Hatunggal dijo que el contingente de Sumatra del Norte fue reforzado por 202 personas, compuestas por 120 atletas y el resto por entrenadores, funcionarios y equipos de apoyo.

Del número total de atletas, 29 son atletas del Programa de Desarrollo Intensivo KONI del Norte de Sumatra (PPI) que previamente ganaron medallas con éxito en PON XXI Aceh – Sumatra del Norte 2024. Mientras tanto, docenas de otros atletas son atletas que no pertenecen al PPI y que se prepararon como un evento de ascenso y descenso hacia PON XXII/2028 en NTB y NTT.

«Los atletas de PPI obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en el último PON. Continuaremos capacitándolos a través de entrenamientos regionales de julio a diciembre de 2025 para garantizar su preparación y rendimiento continuos», dijo.

Agregó que el PON de Artes Marciales 2025 será un evento de calentamiento para medir las habilidades de los atletas, así como material de evaluación para el entrenamiento rumbo al PON 2028.

Los cuatro deportes principales en los que participa Sumatra del Norte son el taekwondo, la lucha libre, el judo y la lucha, así como otras seis ramas en las que participan un total de más de 100 artistas marciales.

Según Hatunggal, Sumatra del Norte también recibió pleno apoyo del gobernador de Sumatra del Norte, Bobby Nasution, tanto en forma de facilitación de capacitación como de salidas de contingentes.

Espera que todos los deportistas mantengan su espíritu deportivo y hagan de este evento un lugar para fortalecer su mentalidad ganadora.

«Hemos venido no sólo para competir, sino también para mostrar el espíritu deportivo. Evitar cosas innecesarias, preservar el buen nombre de Sumatra del Norte. También invitamos a los residentes de Sumatra del Norte en Kudus y sus alrededores a apoyar a los atletas», dijo.

Añadió que, además de perseguir el objetivo de 40 medallas, KONI de Sumatra del Norte también está haciendo de Martial Arts PON 2025 un evento de evaluación para el desarrollo y regeneración de los atletas. Los atletas que sobresalgan en este evento serán retenidos en el programa PPI 2026 y se desarrollarán aún más en fases hasta PON 2028.

«Queremos crear un sistema de desarrollo sostenible. Continuaremos capacitando a todos aquellos que demuestren logros para que puedan llevar el nombre de Sumatra del Norte a nivel nacional», dijo.

De las 40 medallas previstas, de las cuales 14 son de oro, el resto son de bronce o plata. Mientras tanto, el wushu es el deporte más importante para ganar medallas de oro, además de la lucha libre, el sambo y el pencak silat.

Lea también: KONI busca llegar a PON Martial Arts con 18 deportes el próximo año