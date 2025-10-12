El concierto de ADA Band causó revuelo en SMAK Penabur Harapan Indah, el público estaba histérico hasta el punto de llorar

Bekasi, VIVA – Se produjo un ambiente de emoción mezclada con euforia en Sembradores SMAK Harapan Indah, Bekasi, el sábado 11 de octubre de 2025 por la noche. El legendario grupo de música ADA Band sacudió con éxito el escenario de la escuela con una actuación especial llena de recuerdos.

Lea también: Esta lista de artistas aparecerá en la inauguración del Partido Popular de Prabowo Gibran.



Esa noche, la vocalista Indra Sinaga apareció de manera deslumbrante interpretando una serie de éxitos que habían triunfado en la década de 2000. El pico de emociones se rompió cuando Naga – su apodo – cantó la canción «The Best For You».

Tan pronto como resonó la letra «Dios, por favor transmítele mi amor un millón de veces», la audiencia inmediatamente se puso histérica. Muchos estudiantes cantaron mientras derramaban lágrimas, inmersos en la atmósfera emocional creada por la actuación del vocalista.

Lea también: Los graduados de SMAK Penabur Jakarta obtienen con éxito becas para Japón



A través de su cuenta personal de Instagram, @ipesinaga, Naga expresó su agradecimiento por la extraordinaria acogida de los estudiantes.

Lea también: El gobernador Mathius acelera el desarrollo de Papúa según el programa nacional de Prabowo



“Agradecido por toda la energía y los recuerdos que compartimos esta noche. ¡Ustedes estuvieron increíbles, SMAK Penabur Harapan Indah!” escribió en la carga.

La carga también recibió muchos comentarios positivos de compañeros músicos e internautas que elogiaron la actuación. banda ADA.

Este concierto es una prueba de que las obras de Ada Band permanecen en los corazones de los fanáticos de todas las generaciones, además de brindar momentos inolvidables para la familia extendida de SMAK Penabur Harapan Indah.