Los próximos cinco partidos del Manchester United en comparación con sus rivales mientras Ruben Amorim buscaba claridad

Cómo se comparan los próximos cinco partidos de la Premier League del United con algunos de sus rivales después del parón internacional
En cualquier caso, Rubén Amorim pudo dar un gran suspiro de alivio antes del anterior parón internacional.
El técnico del Manchester United estaba bajo una intensa presión de cara al partido en casa contra el Sunderland, y una triste derrota por 3-1 en Brentford generó nuevas especulaciones sobre su futuro.
Sin embargo, su equipo respondió con una victoria por 2-0 sobre los Black Cats. Aunque la actuación todavía estuvo muy lejos de los estándares del United, el resultado alivió la tensión en Old Trafford. Ubicado décimo en la Premier League, las cosas no lucen tan sombrías como hace unas semanas mientras el equipo ahora se prepara para un viaje a Liverpool.
Amorim también recibió algunos impulsos durante el descanso. El propietario del United, Sir Jim Ratcliffe, respaldó públicamente al técnico portugués a pesar de su decepcionante historial general, mientras que el capitán Bruno Fernandes reafirmó su compromiso con el club.
Teniendo esto en cuenta, y al comparar partidos, sigue siendo difícil determinar exactamente en qué debería centrarse el United esta temporada.
Los informes sugieren que Fernandes está decidido a ayudar al United a asegurarse un lugar en la Liga de Campeones al final de la temporada, y se espera que los cinco primeros de la división se clasifiquen.
Entonces, si bien puede parecer un poco optimista en este momento, he aquí un vistazo. Los próximos cinco partidos de liga del Manchester Uniteden comparación con el de los equipos contra los que probablemente competirán por la clasificación europea.
manchester unido
- Domingo 19 de octubre: Liverpool (A), 16:30 horas
- Sábado 25 de octubre: Brighton (H), 5:30 p.m.
- Sábado 1 de noviembre – Nottingham Forest (A), 15:00 horas
- Sábado 8 de noviembre: Tottenham Hotspur (A), 12:30 p. m.
- Lunes 24 de noviembre: Everton (H), 20:00 horas
Tottenham Hotspur
- Domingo 19 de octubre – Aston Villa (H), 2 p.m.
- Domingo 26 de octubre: Everton (A), 16:30 horas
- Sábado 1 de noviembre: Chelsea (H), 5:30 p. m.
- Sábado 8 de noviembre: Manchester United (H), 12:30 p.m.
- Domingo 23 de noviembre: Arsenal (A), 16:30 horas
Chelsea
- Sábado 18 de octubre: Nottingham Forest (A), 12.30 h.
- Sábado 25 de octubre – Sunderland (H), 3 p.m.
- Sábado 1 de noviembre: Tottenham (A), 17:30 horas
- Sábado 8 de noviembre: Wolverhampton Wanderers (H), 8 p. m.
- Sábado 22 de noviembre: Burnley (H), 12:30 p. m.
Newcastle United
- Sábado 18 de octubre: Brighton (A), 3 p. m.
- Sábado 25 de octubre: Fulham (H), 15:00 horas
- Domingo 2 de noviembre: West Ham (A), 14:00 horas
- Domingo 9 de noviembre: Brentford (A), 2 p. m.
- Sábado 22 de noviembre – Manchester City (H), 5:30 p.m.
Villa Aston
- Domingo 19 de octubre: Tottenham (A), 14:00 horas
- Domingo 26 de octubre – Manchester City (H), 2 p.m.
- Sábado 1 de noviembre: Liverpool (A), 8 p. m.
- Domingo 9 de noviembre: Bournemouth (H), 14:00 horas
- Domingo 23 de noviembre – Leeds (A), 2 p.m.