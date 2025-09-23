Ordenar el ejército israelí Evacuación de pacientes con Hospital de la Ciudad de Gaza







El Hospital Jordaniano de Campo en el vecindario suroeste de la ciudad de Tal Al-Hawa recibió órdenes del ejército israelí para evacuar el lunes por la mañana, según un alto funcionario de salud. El ejército ya ha ordenado a todos los palestinos en Ciudad de Gaza para dirigir hacia el sur, a la franja central y sur de Gaza. Ha dicho a los trabajadores humanitarios en mensajes privados que todos los sitios humanitarios, excepto los hospitales, deben evacuar.

El Dr. Muneer Al-Boush, director general del Ministerio de Salud de Gaza, dijo que el hospital tiene al menos 300 pacientes, así como al personal médico y familiares de los pacientes. La orden se produjo cuando los residentes informaron que las tropas se acercaban a las instalaciones, con docenas de familias atrapadas en sus hogares y refugios alrededor del hospital.

Las fuerzas israelíes no mostraron signos de ceder el lunes en su nueva ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza, ya que los líderes mundiales se reunieron en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas y más países preparados para unirse al aumento de las naciones que reconocen a un estado palestino.

Cientos de miles han permanecido en la ciudad, el territorio más grande y ya en ruinas de casi dos años de guerra y luchando con la hambruna. El ejército israelí ordenó la evacuación el lunes del Hospital Jordaniano, una clínica clave de salud, dijo un funcionario de salud palestino.

El último Operación israelíLo que comenzó el martes pasado, aumenta aún más el conflicto y probablemente empuja cualquier alto el fuego más lejos del alcance. El ejército israelí, que dice que quiere «destruir la infraestructura militar de Hamas», no ha dado una línea de tiempo para la ofensiva, pero hubo indicios de que podría llevar meses.

