Stacey Sager de Eyewitness News honrada por su defensa de la concientización sobre el cáncer de mama

CIUDAD DE NUEVA YORK (WABC) — Stacey Sager de Eyewitness News recibió un reconocimiento especial el lunes por su eterna defensa por parte de la División de Mujeres de Einstein en su almuerzo anual Spirit of Achievement.

Stacey sobrevivió tres veces al cáncer de mama y de ovario y contó valientemente su historia al aire.

Ella todavía se apoya en su viaje profundamente personal para defender la importancia de conocer su cuerpo.

A Stacey también le apasiona la investigación y dice que espera avances en la atención preventiva que ayudarán a las mujeres y sus hijos.

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