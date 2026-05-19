No hagamos leyes para criminalizar a los empleadores

Jacarta – El caso de presunta violencia que involucra a Rien Wartia alias Erin y su ex asistente doméstica, Herawati, continúa desarrollándose y ahora está atrayendo la atención de varios miembros de la RPD de Indonesia. En medio del gran apoyo público a Hera, como se la conoce, Erin sintió que comenzaba a verse acorralada y pidió que este caso se viera de una manera más equilibrada.

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La atención sobre este caso se hizo aún mayor después de que Rieke Diah Pitaloka apoyara abiertamente a Hera. De hecho, se sabe que Rieke se reunió directamente con Hera junto con Nia Damanik como proveedora de trabajo y prometió ayudar a supervisar el caso hasta que estuviera terminado. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Además de Rieke, el nombre de Habiburokhman también llamó la atención después de proporcionar comentarios sobre el contrainforme presentado por Erin utilizando la Ley de Protección de Datos Personales (UU PDP). El político del Partido Gerindra evaluó que la aplicación de la Ley del PPD en este caso era inapropiada y recordó que la ley no debe utilizarse para reprimir a las pequeñas comunidades.

No es que no haya seguido adelante todavía, se revela la razón por la cual Erin todavía usa el nombre Taulany en su cuenta de Instagram.

En medio del apoyo generalizado al ex miembro de la familia, el abogado de Erin, Sunan Kalijaga, finalmente abrió su voz. Pidió que todas las partes, incluidos los miembros de la RPD que supervisaban este caso, escuchen las explicaciones de ambas partes antes de sacar conclusiones.

Según Sunan, Rieke Diah Pitaloka, como representante del pueblo, debería estar en una posición neutral y no sólo escuchar un lado de la historia.

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«Mbak Rieke es una persona inteligente. Le pedimos a la señora Rieke que escuche a ambas partes. Estamos listos para ser invitados a mostrar los hechos de lo que pasó», dijo Sunan Kalijaga, citando YouTube Intense Investigation, el martes 19 de mayo de 2026.

Sunan enfatizó que Erin también tiene los mismos derechos legales que un ciudadano y no debe ser juzgada inmediatamente en un espacio público antes de que se complete el proceso legal.

«Erin también es mujer, es ciudadana indonesia y tiene los mismos derechos legales. No den la impresión de que la ley sólo se refiere a comunidades pequeñas o es parcial», continuó Sunan.

Esta afirmación llamó inmediatamente la atención porque este caso ya fue ampliamente discutido en las redes sociales. Muchos internautas se pusieron abiertamente del lado de Hera después de que surgieran acusaciones de violencia contra miembros del hogar.