‘A él no le importa…’ – Revelada la respuesta de Michael Carrick a las críticas de Roy Keane al Man United

El próximo nombramiento de Michael Carrick como técnico del Manchester United ha encontrado resistencia por parte de varios exjugadores del club.

Michael Carrick ampliará su estancia en el Manchester United (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Michael Carrick se librará fácilmente de las críticas que recibe, entre otros, de Roy Keane, según el exjugador del Manchester United Rio Ferdinand. El Noticias de la noche de Manchester Se entiende que Carrick firmará un contrato de dos años con el club como su nuevo entrenador permanente, con opción a extender su mandato por un tercer año.

Carrick continuó su impresionante etapa como líder interino con una victoria por 3-2 sobre Nottingham Forest el domingo por la tarde. Ahora el United tiene garantizado terminar tercero en la Premier League, lo que parecía un sueño cuando el club se separó de Ruben Amorim y nombró a Carrick de forma temporal en enero.

A pesar de la buena forma de Carrick al frente del United, ha tenido dudas a la hora de aceptar el puesto a tiempo completo de jugadores como Keane y Gary Neville.

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Sin embargo, Ferdinand no cree que tales críticas afecten al hombre de 44 años. «Les diré una cosa: a Michael Carrick no le importará lo que digan Gary Neville o Roy Keane», dijo la ex estrella de Inglaterra en Rio Ferdinand Presents.

«Cuando era jugador, todos los comentarios, toda la negatividad, buenos o malos comentarios, eran como agua en el lomo de un pato. Simplemente lo dejó a un lado, sabía en lo que era bueno, sabía lo que quería hacer y simplemente siguió adelante. No creo que sea diferente como entrenador».

Keane se ha opuesto firmemente a que Carrick consiga un trabajo permanente desde que el ex mediocampista del United asumió el cargo de jefe interino.

«Sospecho que el mandato para él era entrar en la Liga de Campeones. Lo han hecho, pero todavía hay grandes problemas por delante», dijo Keane recientemente a Sky Sports sobre si Carrick merece el puesto.

Rio Ferdinand ha hecho un reclamo sobre la resistencia de Michael Carrick (Imagen: Rio Ferdinand presenta)

«¿Seguía siendo la mejor opción? Obviamente no sabemos con qué otros entrenadores hablaron. Pero el hecho de que estuviera ganando partidos de fútbol… pero todavía hay grandes problemas en el United. Grandes problemas».

«Ha dirigido al Middlesbrough antes y estuvo en el United. Tiene la oportunidad y buena suerte si hace un trabajo fantástico. Tengo mis dudas, pero esperaremos y veremos. Parece una decisión segura desde la perspectiva del club, ya que su decisión anterior les salió por la culata».

En enero, el ex capitán de la República de Irlanda dijo que optaría por el técnico del Newcastle, Eddie Howe, como próximo entrenador permanente del United.

Poco después afirmó que «hay mejores opciones» para su antiguo club y añadió: «Cualquiera puede marearse si el Man United termina tercero en la liga, pero yo no». Yo no soy uno de ellos. No me entusiasman mucho cosas como esa.

Gary Neville también ha expresado sus dudas. Hablando antes de la victoria del United por 3-2 sobre Forest, dijo: «Ha hecho un trabajo fantástico como interino e interino, pero ser entrenador permanente conlleva un tipo diferente de presión y un nivel diferente de expectativas».

Roy Keane ha derribado a Michael Carrick (Imagen: YouTube/The Overlap)

Al discutir la posición de Carrick el mes pasado, el ex defensa del United dijo: «Fui inflexible hace cuatro meses antes de que Ole [Gunnar Solskjaer]ruud [Van Nistelrooy] y Michael fueron entrevistados para el papel: por favor, pase lo que pase, no designéis a ninguno de ellos al final de la temporada. «Traiga a uno ahora, estabilice el club y luego traiga a alguien de clase mundial con una gran experiencia como entrenador».

Paul Scholes, otro antiguo colega de Carrick, también ha expresado su preocupación. Dijo: «No lo sé. No es fácil, ¿verdad? Desde lo que está sucediendo ahora, simplemente jugar partidos de la Premier League, hasta el comienzo de la próxima temporada, es un desafío completamente diferente.

«De repente estás jugando tres competiciones de copa, de sábado a miércoles. Eso es un gran problema para él en términos de conseguir el puesto el año que viene, y quizás tenga que considerar seriamente si quiere eso».